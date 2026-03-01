Ante la Cámara de Apelaciones

Crimen de Jeremías Monzón: la mujer señalada como cómplice pedirá quedar en libertad

Se trata de la madre de M.A., la adolescente imputada por haber cometido el homicidio junto a otros dos menores de edad. La adulta es investigada como partícipe secundaria del hecho.