#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Ciudad de Santa Fe

Incendio y destrucción de un Mercedes Benz en Circunvalación Oeste

Se trató de un Mercedes Benz A200 que estaba estacionado sobre la banquina del lado este. Como consecuencia de la acción de las llamas resultó destruído en su totalidad.

El coche de alta gama quedó reducido a chatarra. Foto: GentilezaEl coche de alta gama quedó reducido a chatarra. Foto: Gentileza
Seguinos en
Por: 

La noche avanzaba sin sobresaltos en la Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe hasta que, a las 23, un resplandor anaranjado rompió la monotonía del tránsito escaso. A la altura de Cilsa, en sentido sur-norte, el fuego empezó a devorar sin pausa la estructura de un automóvil detenido sobre la banquina Este. No hubo gritos ni corridas. Solo llamas.

El aviso movilizó al personal de Bomberos Zapadores que al arribar a la zona de la bomba 02 se encontró con un cuadro ya declarado: combustión generalizada, con el vehículo prácticamente tomado en su totalidad. La escena, iluminada por el propio incendio, dejaba ver la silueta de un Mercedes Benz, modelo A200, propulsado a nafta, que ardía sin control, con su frente apuntando hacia el norte.

Fuego descontrolado

Bajo las órdenes del jefe a cargo, los efectivos desplegaron una línea de una pulgada desde la unidad concurrente y comenzaron las tareas de extinción. El ataque fue directo, preciso, en busca de sofocar un fuego que ya había ganado demasiado terreno.

El crujido de los materiales, el estallido ocasional de partes sometidas a altas temperaturas y el vapor generado por el agua al contacto con las superficies calientes marcaron el pulso de una intervención que se extendió durante varios minutos.

A un costado permanecía un móvil del Comando Radioeléctrico (C.R.E.), sin intervención más allá de asegurar la escena. No había propietarios, ni ocupantes, ni terceros que reclamaran por el vehículo. Solo un auto abandonado a su suerte y consumido por las llamas.

Cuando el fuego finalmente cedió, poco quedaba por hacer. Las afectaciones fueron totales. La carrocería, reducida a una estructura calcinada; el interior, irreconocible. Lo que alguna vez fue un vehículo de alta gama terminó convertido en un amasijo oscuro sobre la banquina.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Santa Fe
Santa Fe violenta

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro