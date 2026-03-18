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Fue detenido en Santa Fe con un arma cuando iba a firmar la libertad condicional

Se trata de un hombre de 49 años. Se dirigía a firmar su salida transitoria cuando la policía lo detectó armado en la vía pública

El involucrado quedó alojado en sede policial. Foto: GentilezaEl involucrado quedó alojado en sede policial. Foto: Gentileza
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Personal del Comando Radioeléctrico de Santa Fe, perteneciente a la Unidad Regional I y bajo la jurisdicción de la Comisaría 8º, detuvo el pasado martes a un hombre de 49 años por portación indebida de un arma de fuego de uso civil y por resistencia a la autoridad. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Rosatti y José Doldán de la ciudad de Santa Fe.

El operativo se inició cuando los efectivos, que realizaban patrullajes de rutina, observaron a un hombre que circulaba por la vía pública portando un arma de fuego en una de sus manos.

Un arma entre las ropas

Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó ocultar el arma entre sus prendas, siendo interceptado por los efectivos, quienes le secuestraron una pistola calibre .22 con dos municiones del mismo calibre.

detienen hombre armado en la calleLa pistola calibre .22 que fue secuestrada. Foto: Gentileza

De las averiguaciones del caso, se pudo determinar que el detenido, identificado como L. P., de 49 años, se dirigía a firmar la salida transitoria que cumplimentaba.

Por orden del fiscal interviniente, el Dr. Omar De Pedro, el sujeto fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la justicia en turno.

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