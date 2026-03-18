Cárcel para un ladrón de fernet en cinco kioscos y almacenes de Santa Fe
El juez Pablo Busaniche dictó la prisión preventiva para un hombre de 43 años, acusado de sustraer 8 botellas de primera marca de la tradicional bebida alcohólica. Cinco comercios de distintos puntos de la ciudad resultaron víctimas en los últimos seis meses. Fiscalía y Defensa formalizaron un juicio abreviado.
Las cámaras y las denuncias de los comerciantes fueron decisivas en la causa. Foto: Archivo
Un hombre de 43 años quedó en prisión preventiva en el marco de una causa por hurto reiterado de bebidas alcohólicas cometidos en distintos comercios de la ciudad de Santa Fe. La medida fue dispuesta por el juez Pablo Busaniche, tras una audiencia de juicio abreviado realizada el martes 17 de marzo en la Sala 4 de los tribunales provinciales.
Durante la audiencia, el magistrado declaró admisible el acuerdo alcanzado entre la fiscal Rosana Peresin y la Defensa Pública, a cargo de Alejandro Bustamante, y adelantó que dará a conocer la resolución en el plazo legal. El imputado, identificado como Carlos Damián Hernández, fue acusado como autor de seis hechos de hurto, cuatro de ellos consumados y dos en grado de tentativa.
Carlos Damián Hernández, fue acusado como autor de seis hechos de hurto. Imagen ilustrativa
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación, los episodios se registraron entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 en al menos cinco kioscos y almacenes ubicados en distintos puntos de la capital provincial.
En todos los casos, el acusado habría utilizado una modalidad similar: ingresar a los locales, tomar botellas de fernet de primera marca y ocultarlas entre sus prendas para retirarse sin abonarlas.
Sólo botellas de fernet
El primero de los hechos ocurrió el 27 de septiembre de 2025, en un comercio de avenida Aristóbulo del Valle al 8000, donde intentó sustraer dos botellas, aunque fue advertido por el propietario y retenido hasta la llegada de la policía.
Posteriormente, el 2 de noviembre, ingresó a un kiosco de bulevar Gálvez al 2300, de donde logró llevarse una botella. Horas más tarde regresó al mismo comercio y fue reconocido por el dueño, quien lo demoró.
El 19 de enero de 2026, en un drugstore de calle 4 de Enero al 3200 de la misma cadena, sustrajo dos botellas bajo la misma modalidad. Más adelante, el 1º de marzo, participó junto a otro sujeto en un hecho ocurrido en un comercio de avenida Freyre al 2400, donde tomaron una botella. Si bien en un primer momento lograron huir, fueron interceptados minutos después en la vía pública.
Captado por las cámaras
Los últimos episodios tuvieron lugar el 11 de marzo en un comercio de barrio Nueva Esperanza. Según la denuncia, el imputado simuló realizar compras y, en dos oportunidades, ocultó botellas entre sus prendas.
La maniobra fue detectada posteriormente a través de las cámaras de seguridad. Al día siguiente, cuando regresó al local, fue reconocido por el comerciante, quien logró reducirlo y dar aviso a la policía.
Los últimos episodios tuvieron lugar el 11 de marzo en un comercio de barrio Nueva Esperanza. Foto ilustrativa
Las imágenes de los sistemas de videovigilancia y los testimonios de los damnificados resultaron elementos centrales para la imputación. En varios de los casos, los propietarios lograron identificar al sospechoso al revisar las grabaciones o al advertir su regreso a los locales.
La Fiscalía solicitó la imposición de una pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo, junto con la declaración de reincidencia, en virtud de los antecedentes condenatorios del acusado. Entre ellos, consta una condena previa dictada el 18 de septiembre de 2019, en la que se le impuso una pena única de dos años y seis meses de prisión efectiva, ya cumplida.