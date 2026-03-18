Captado por las cámaras

Cárcel para un ladrón de fernet en cinco kioscos y almacenes de Santa Fe

El juez Pablo Busaniche dictó la prisión preventiva para un hombre de 43 años, acusado de sustraer 8 botellas de primera marca de la tradicional bebida alcohólica. Cinco comercios de distintos puntos de la ciudad resultaron víctimas en los últimos seis meses. Fiscalía y Defensa formalizaron un juicio abreviado.