Condenado por el intento de robo a un conductor de Uber en la ciudad de Santa Fe

La jueza en lo Penal de Santa Fe, Celeste Minniti, condenó este martes 17 de marzo a un joven de 20 años que está preso desde mediados de 2025, acusado de un intento de robo a un chofer de la aplicación Uber.
El fiscal Ignacio Lascurain consideró “temeraria” la conducta de un joven de 20 años que el año pasado cometió el atraco a punta de pistola y en compañía de un menor de edad.
La jueza en lo Penal de Santa Fe, Celeste Minniti, condenó este martes 17 de marzo a un joven de 20 años que está preso desde mediados de 2025, acusado de un intento de robo a un chofer de la aplicación Uber.
La sentencia, dispuesta oralmente por la magistrada, tuvo como base el acuerdo de juicio abreviado al que llegaron el fiscal del MPA, Ignacio Lascurain y el defensor oficial, Javier Casco, en torno a la situación legal del imputado Thiago Rubén Álvarez.
El representante del MPA atribuyó a Álvarez la coautoría de los delitos de “robo, doblemente calificado por el empleo de arma de fuego apta para efectuar disparos y por la participación de un menor de edad” -en grado de tentativa- y “resistencia a la autoridad”, por lo que solicitó se lo condene a 4 años y 6 meses de prisión efectiva.
Según narró la fiscalía, Álvarez junto con un muchacho de entonces 17 años, tomaron un viaje del servicio de pasajeros Uber en zona del barrio Centenario, en el sur de la ciudad de Santa Fe y le pidieron al chofer que los traslade hasta el sector oeste.
El viaje, realizado el 31 de julio de 2025, terminó alrededor de las 5 de la madrugada, en la esquina de Lisandro de la Torre y Roque Saenz Peña, cuando a punta de arma de fuego despojaron al conductor de una suma de dinero de $ 8.500, su teléfono celular y las llaves del auto Chevrolet Cobalt, para evitar que ser perseguidos.
En la huida, para amedrentar a la víctima, a quien previamente le apoyaron el arma en las costillas, los delincuentes efectuaron dos disparos al aire con un revólver marca Bagual calibre 22, el cual se encuentra secuestrado.
Mientras se producía el atraco, una patrulla que realizaba su recorrido habitual por la zona advirtió lo que estaba pasando y dio la voz de alto. Según consta en las cartas de incidencia y actas policiales, Álvarez apuntó al personal policial, que finalmente terminó por reducirlo en Juan de Garay al 3600.
El fiscal Lascurain destacó que se trató de un hecho "en flagrancia", con una rápida y acertada intervención del personal que estaba patrullando la zona. No obstante, como los objetos sustraídos fueron recuperados y devueltos a la víctima, el delito principal quedó en grado de tentativa.
A propósito del monto de la pena -4 años y 6 meses efectivos-, el fiscal destacó “la gravedad del hecho”, consumado “en horas de la madrugada y con un arma de fuego apta para efectuar disparos”, lo cual implica una conducta "temeraria".
Por último, impuso a la magistrada que la víctima fue debidamente informada de la resolución del conflicto, dejando explícita su conformidad con la sanción impuesta.