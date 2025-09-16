Investigación

Jóvenes y hombres: quiénes reparten en las apps de delivery en Santa Fe

Un estudio coordinado por la UNL traza el perfil de los trabajadores de las plataformas de reparto en la ciudad. Generalmente es una actividad complementaria. Valoran la flexibilidad horaria para combinar con sus estudios u otro trabajo y también la ausencia de "jefes". Las mujeres entrevistadas sufrieron acoso y el robo de sus bicis.