Robo en barrio María Selva: aprovecharon una breve ausencia y desvalijaron una casa

Un robo domiciliario ocurrido en la zona norte de la ciudad de Santa Fe es investigado por personal policial y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que delincuentes ingresaran a una vivienda tras violentar la puerta de acceso y se llevaran distintos objetos de valor.
El episodio se registró en la noche del sábado en una propiedad ubicada en calle Necochea al 6100, en jurisdicción de la Seccional 5ta.
Media hora fatal
Según pudo reconstruirse, la dueña de casa, una mujer de 32 años, se había ausentado del domicilio por unos minutos para realizar un mandado.
Pero la salida, que no superó la media hora, fue suficiente para que los delincuentes concretaran el golpe.
Cuando la mujer regresó, advirtió de inmediato que algo no estaba bien: la puerta de chapa del frente había sido violentada. Al ingresar comprobó lo peor: desconocidos habían irrumpido en el interior y revisado distintos ambientes de la vivienda.
Dinero, electrónica y celulares
Del relevamiento inicial surge que los ladrones escaparon con varios objetos. Entre los faltantes figuran una notebook, una consola PlayStation 4, dos teléfonos celulares en desuso y una suma cercana a 600 dólares.
La situación motivó el aviso inmediato al 911, lo que derivó en el arribo de personal del Comando Radioeléctrico.
Los primeros en llegar fueron los uniformados del Comando quienes se entrevistaron con la víctima, preservaron la escena y, tal como corresponde por instrucción, dieron conocimiento de lo acontecido a sus superiores.
Un dato que ahora cobra relevancia para la investigación surgió de un comentario de un familiar. Éste relató que momentos antes había observado en cámaras de seguridad de la zona a dos hombres merodeando en actitud sospechosa, lo que abre una posible línea investigativa para identificar a los autores.
Peritajes en el lugar
Ante la gravedad del hecho, se solicitó la presencia de especialistas de la División Científica Forense de la Policía de Investigaciones. Los peritos arribaron al lugar cerca de las 22.20 y realizaron un minucioso relevamiento de la vivienda.
La causa quedó caratulada como Robo y se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía en turno.
En tanto, los investigadores ahora centran su atención en las cámaras de seguridad existentes en la zona, que podrían aportar imágenes claves para reconstruir los movimientos de los delincuentes antes y después del hecho.