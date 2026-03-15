Rosario: mataron de varios disparos a una joven de 18 años

Una joven de 18 años fue asesinada a tiros en los primeros minutos de la noche de este sábado 14 de marzo en la zona sur de Rosario. Es el segundo crimen que se registra en menos de 15 horas en la ciudad y el número 17 en lo que va del año en el departamento santafesino.
Fuentes judiciales y policiales indicaron a este diario que el crimen se produjo alrededor de las 20 en inmediaciones de calle 409 al 3600, a metros de bulevar Seguí, en un extremo de barrio Tablada.
A esa hora ingresaron en el sistema 911 varios llamados indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que había al menos una persona herida.
A los pocos minutos llegó hasta el lugar personal policial, que en base a distintos testimonios, ingresó en un sector de pasillos. En el patio de una precaria vivienda fue hallado el cuerpo de una joven, identificada como Tamara Milagros M., de 18 años, con múltiples impactos de bala.
Personal del Sies llegó pocos minutos después y constató el fallecimiento de la joven.
El fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda Rosario, ordenó el traslado al cuerpo al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia.
Además, pidió que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones realice un relevamiento de la escena del hecho, toma de testimonios, levantamiento de rastros y que verifique si hay cámaras de seguridad en la zona que puedan tener imágenes para ayudar en el inicio de la investigación.
Es el quinto crimen que se registra en los primeros 14 días de marzo en la ciudad de Rosario y el número 17 en lo que va del año en el departamento.