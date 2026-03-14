Rosario: murió un hombre tras agonizar 10 días en el Heca

Un hombre de 58 años murió en el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca) luego de agonizar durante 10 días. Había ingresado con heridas de arma blanca el 3 de marzo.
Por el crimen buscan al hijo de su pareja. Es el cuarto crimen en el mes de marzo.
Un hombre de 58 años murió en el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca) luego de agonizar durante 10 días. Había ingresado con heridas de arma blanca el 3 de marzo.
Fuentes judiciales y policiales indicaron a este diario que la víctima, identificada como Pedro Miguel Pérez, había llegado al Heca en la madrugada del martes 3 de marzo desde una vivienda ubicada en Larralde al 3200, de barrio Godoy, en la zona oeste de Rosario.
En base a los primeros datos recolectados en la investigación, el hombre se encontraba en el dormitorio de su casa cuando, pasadas las 1 AM, ingresó el hijo de su pareja, y lo agredió sin mediar palabra con un arma blanca, causándole heridas de gravedad.
Luego del ataque, el agresor se dio a la fuga. En tanto, la víctima fue trasladada al Heca en ambulancia, donde permaneció internado en estado reservado falleciendo pasadas las 18 del viernes 13, como consecuencia heridas. El presunto agresor, identificado con las iniciales B. F. M., de 28 años cuenta con pedido de captura vigente y se solicitaron medidas investigativas para su captura por parte de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción Rosario.
Es el cuarto crimen que se comete en Rosario en los primeros 14 días del mes de marzo. En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), ya son 16 los homicidios registrados en lo que va del año en el departamento Rosario.