Rosario: asesinaron a un joven en la zona noroeste

La víctima, de 21 años, fue atacada a tiros en una calle de barrio Sorrento y Cullen, y falleció antes de la llegada de personal policial y médico. Es el segundo homicidio que se registra en los primeros 7 días del mes de marzo.