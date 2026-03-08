Tras casi un año prófugo, la Policía detuvo a "Chami" Mendoza, un peligroso referente de "Los Menores"

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, a través de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP), detuvo este domingo a Alexis Emanuel Mendoza, alias “Chami”, de 31 años, uno de los prófugos de alto perfil que integraba la nómina de los 10 delincuentes más buscados en la provincia de Santa Fe. El operativo de captura del sindicado miembro de la banda de Los Menores se llevó adelante esta madrugada en Alsina al 2900, de la ciudad de Rosario.
El “Chami” Mendoza tenía pedido de captura activo desde el 16 de mayo de 2025 y se lo investiga como integrante de la banda de Los Menores. Dentro del programa de recompensas, el Gobierno de Santa Fe llegó a ofrecer 30 millones de pesos para aquellos que pudieran aportar datos certeros en relación a su identificación y localización. En 2018 recibió una condena de 4 años y 6 meses por amenazas, lesiones, encubrimiento, homicidio en riña y portación ilegítima de arma de fuego.
“La priorización de la captura responde al riesgo que representa para la seguridad pública. Se trata de un miembro de relevancia dentro de la banda de Los Menores, referente de zona y muy violento”, señaló el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, sobre la detención de Mendoza.
Tras su captura en la vía pública, Mendoza fue llevado en calidad de detenido a la sede de la PDI para los trámites administrativos de rigor, previo a su traslado a una unidad penitenciaria de la Provincia. Quedó a disposición judicial del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por causas relacionadas al manejo de armas de fuego y como integrante de la banda de Los Menores.
Capturas de alto perfil
La Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP) de la PDI es un cuerpo especializado que se encarga de localizar y detener a prófugos de extrema peligrosidad, especialmente narcos y sicarios vinculados al crimen organizado. Opera bajo el Bloque Interagencial de Capturas, un espacio que articula el trabajo de la Policía de Santa Fe, el Servicio Penitenciario, organismos de inteligencia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El objetivo de la Ucap es ejecutar operaciones de inteligencia criminal, patrullaje cibernético y despliegue táctico para capturar a los delincuentes más buscados. Depende de la PDI y está integrada por agentes con entrenamiento especializado, equipamiento tecnológico de última generación y capacidad para ejecutar tareas de inteligencia, investigación criminal y operativos tácticos.