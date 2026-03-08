De los diez más buscados

Tras casi un año prófugo, la Policía detuvo a "Chami" Mendoza, un peligroso referente de "Los Menores"

Alexis Emanuel Mendoza, alias "Chami", fue localizado por agentes de la UCAP en la zona de Alsina al 2900. El ministro Pablo Cococcioni destacó la captura del evadido, quien integraba la nómina de delincuentes de extrema peligrosidad priorizados por la provincia.