Rosario: asesinaron a un joven en la zona noroeste

La víctima fue atacada a tiros en una calle de barrio Sorrento y Cullen, y falleció en el lugar.

Rosario: asesinaron a un joven en la zona noroeste. Foto: Fernando NicolaRosario: asesinaron a un joven en la zona noroeste. Foto: Fernando Nicola
Un joven fue atacado a tiros en la noche del sábado 7 de marzo en una calle de la zona noroeste de Rosario y falleció antes de la llegada de personal policial y médico.

El hecho se conoció poco antes de las 23, cuando ingresaron al sistema 911 varios llamados indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que había al menos una persona herida en inmediaciones de Campbell 1500 bis, a pocas cuadras de avenida Sorrento, en barrio Sorrento y Cullen.

Policías llegaron al lugar a los pocos minutos y un rato más tarde una ambulancia del Sies con personal médico que constató el deceso del joven.

Fue identificado como Franco David B.

Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que el pasado 14 de febrero había sido detenido en calle San Cayetano al 1500, con secuestro de arma de fuego. Y que en esa oportunidad había sido denunciado por familiares por consumo problemático de estupefacientes.

Es el segundo crimen que se registra en Rosario en los primeros 7 días del mes de marzo.

