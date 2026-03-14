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Rosario: asesinaron a un hombre en barrio Las Flores

La víctima, de 57 años, fue hallada tendida en la calle, a metros de donde se construye el Hospital Regional Sur. Ya son 3 los crímenes registrados en el mes de marzo.

Imagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street ViewImagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View
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Un hombre de 57 años fue asesinado durante la madrugada de este sábado 14 de marzo en la zona sur de Rosario.

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La víctima, identificada como Juan Carlos B., fue hallada por personal policial poco después de las 6:30 en inmediaciones de calle 5 de agosto y avenida José María Rosa (colectora de Circunvalación), a pocos metros del predio donde se construye desde hace más de una década el Hospital Regional Sur.

Imagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street ViewImagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View

Voceros policiales señalaron que varios uniformados llegaron al lugar mientras realizaban patrullaje, y que el hombre estaba sobre la cinta asfáltica, boca abajo, con múltiples heridas. Un rato más tarde, personal médico constató que las heridas eran de arma de fuego.

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La víctima fue trasladada al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometida a autopsia.

Es el tercer crimen que se comete en Rosario en los primeros 14 días del mes de marzo y el número 15 en lo que va del año en el departamento Rosario.

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