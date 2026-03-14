Rosario: asesinaron a un hombre en barrio Las Flores

Un hombre de 57 años fue asesinado durante la madrugada de este sábado 14 de marzo en la zona sur de Rosario.
La víctima, de 57 años, fue hallada tendida en la calle, a metros de donde se construye el Hospital Regional Sur. Ya son 3 los crímenes registrados en el mes de marzo.
Un hombre de 57 años fue asesinado durante la madrugada de este sábado 14 de marzo en la zona sur de Rosario.
La víctima, identificada como Juan Carlos B., fue hallada por personal policial poco después de las 6:30 en inmediaciones de calle 5 de agosto y avenida José María Rosa (colectora de Circunvalación), a pocos metros del predio donde se construye desde hace más de una década el Hospital Regional Sur.
Voceros policiales señalaron que varios uniformados llegaron al lugar mientras realizaban patrullaje, y que el hombre estaba sobre la cinta asfáltica, boca abajo, con múltiples heridas. Un rato más tarde, personal médico constató que las heridas eran de arma de fuego.
La víctima fue trasladada al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometida a autopsia.
Es el tercer crimen que se comete en Rosario en los primeros 14 días del mes de marzo y el número 15 en lo que va del año en el departamento Rosario.