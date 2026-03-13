Prisión preventiva

Armas, gallos de riña y cocaína: el combo de un delincuente santafesino investigado a tres puntas

Fiscales de Rosario, Santa Fe y Esperanza lo imputaron por delitos vinculados con el tráfico ilegal de armas, narcomenudeo, maltrato animal y el robo de una moto. El juez Sebastián Szeifert dispuso que permanezca detenido mientras avanza la investigación.