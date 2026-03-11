Allanamientos en Puerto Gaboto: dos detenidos en una causa por narcotráfico que investiga a 21 personas

Una pareja fue detenida este martes en la localidad de Puerto Gaboto durante una serie de allanamientos ordenados en el marco de una investigación por asociación ilícita vinculada al comercio de estupefacientes en la ciudad de Rosario.
La investigación está a cargo de la fiscal Paula Barros y apunta a una asociación ilícita dedicada a la comercialización de estupefacientes en Rosario. En los procedimientos se secuestraron armas, dinero, celulares, vehículos y pequeñas cantidades de droga.
Una pareja fue detenida este martes en la localidad de Puerto Gaboto durante una serie de allanamientos ordenados en el marco de una investigación por asociación ilícita vinculada al comercio de estupefacientes en la ciudad de Rosario.
Las medidas fueron dispuestas por la fiscal Paula Barros, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2, y ejecutadas por personal de Gendarmería Nacional.
La causa apunta a una organización criminal integrada por 21 personas que, según la investigación, se dedicaba de manera organizada y sistemática a la venta de droga destinada al consumidor final en barrio Godoy, en el oeste rosarino.
Durante los procedimientos se concretó la detención de un hombre señalado como uno de los principales sospechosos de la estructura, identificado en la investigación con el alias “Artur”, junto con su pareja. Ambos serán llevados a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario en una fecha que aún no fue fijada.
De acuerdo con la información difundida por los investigadores, el hombre arrestado tenía un pedido de captura vigente por su presunta participación como instigador en homicidios y por su vinculación con la comercialización y distribución de estupefacientes en el barrio Godoy.
Las tareas investigativas permitieron además establecer una conexión directa entre el sospechoso y una organización criminal relacionada con el “Morocho” Claudio Javier Mansilla y su ex pareja, Jésica Daniela González, quienes actualmente se encuentran detenidos.
Según se desprende de la investigación, el grupo operaba de manera coordinada en la distribución de drogas en distintos puntos del oeste rosarino.
En los allanamientos realizados en Puerto Gaboto, los gendarmes secuestraron una importante cantidad de elementos considerados de interés para la causa.
Entre lo incautado se encuentran 18 armas de fuego —principalmente pistolas—, cajas de municiones, un chaleco antibalas y dos automóviles. También fueron hallados 12 teléfonos celulares, unos 40.000 dólares en efectivo y alrededor de dos millones de pesos.
Además, durante las requisas se incautaron pequeñas cantidades de cocaína, presuntamente destinadas a la venta.
El dinero, las armas y el resto de los elementos quedaron a disposición de la Justicia para su análisis en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Barros.
La pesquisa forma parte de una causa más amplia en la que se investiga el funcionamiento de una asociación ilícita dedicada al narcomenudeo en Rosario, y que ya tiene a más de una veintena de personas acusadas por distintos roles dentro de la organización.