Operativo en el sur provincial

Allanamientos en Puerto Gaboto: dos detenidos en una causa por narcotráfico que investiga a 21 personas

La investigación está a cargo de la fiscal Paula Barros y apunta a una asociación ilícita dedicada a la comercialización de estupefacientes en Rosario. En los procedimientos se secuestraron armas, dinero, celulares, vehículos y pequeñas cantidades de droga.