Reconstrucción

Las pistas que el sistema Lince siguió para identificar al autor de una balacera en Rosario

El análisis forense de imágenes con inteligencia artificial permitió reconstruir los movimientos de un sospechoso antes y después de un ataque a tiros contra un comercio en la zona sur de la ciudad. Aunque no había cámaras frente al lugar del hecho, el sistema de videovigilancia del Gobierno de Santa Fe detectó a un hombre que circulaba en bicicleta, registró un cambio de vestimenta en plena secuencia y permitió ubicar el domicilio al que ingresó minutos después. Esa reconstrucción fue clave para orientar la investigación de la PDI.