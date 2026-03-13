Las pistas que el sistema Lince siguió para identificar al autor de una balacera en Rosario
El análisis forense de imágenes con inteligencia artificial permitió reconstruir los movimientos de un sospechoso antes y después de un ataque a tiros contra un comercio en la zona sur de la ciudad. Aunque no había cámaras frente al lugar del hecho, el sistema de videovigilancia del Gobierno de Santa Fe detectó a un hombre que circulaba en bicicleta, registró un cambio de vestimenta en plena secuencia y permitió ubicar el domicilio al que ingresó minutos después. Esa reconstrucción fue clave para orientar la investigación de la PDI.
Sistema de videovigilancia con inteligencia artificial Lince
La detención del hombre sospechado de balear un comercio en Rosario comenzó a resolverse lejos del lugar del ataque. No hubo testigos directos ni una cámara apuntando al frente del negocio. Sin embargo, el sistema de videovigilancia con inteligencia artificialLince, utilizado por elGobierno de Santa Fe, logró reconstruir los movimientos de un sospechoso a partir de una serie de registros captados en distintas esquinas del barrio.
El episodio ocurrió durante la madrugada del 10 de marzo en pasaje Bacle al 6500, donde se denunciaron disparos de arma de fuego contra un domicilio. A partir de ese momento, investigadores de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) de la Policía de Investigaciones (PDI) solicitaron el análisis de las cámaras del sistema Lince en los alrededores.
La clave de la pesquisa estuvo en detectar un patrón de desplazamiento. Los operadores del sistema comenzaron a revisar imágenes en las cámaras ubicadas en distintos cruces cercanos -Laprida y Patricios, Frías y Laprida, y Alzugaray y Laprida- mediante herramientas de búsqueda inteligente que permiten filtrar personas, vehículos o trayectorias en pocos minutos.
Una bicicleta verde y la primera pista
La primera secuencia relevante aparece alrededor de las 0.30. En una cámara ubicada en la esquina de Laprida y Patricios, los operadores detectaron a un hombre que salía de un domicilio y comenzaba a desplazarse en una bicicleta de color verde. Vestía una prenda oscura en la parte superior y una bermuda clara.
A partir de allí, el sistema comenzó a enlazar imágenes de diferentes cámaras. En cuestión de segundos, el mismo ciclista fue detectado pasando por Frías y Laprida y luego por Alzugaray y Laprida, siempre en dirección sur.
Ese recorrido resultó relevante para los investigadores porque coincidía con la franja horaria previa al ataque denunciado en Bacle al 6500. Aunque las cámaras no registraron el momento exacto de los disparos, la tecnología permitió seguir la trayectoria del sospechoso en el área cercana al hecho.
Sistema de videovigilancia con inteligencia artificial Lince
El momento clave: una campera arrojada al suelo
El segundo tramo del análisis fue el que terminó de consolidar la hipótesis investigativa. Cerca de las 0.49, las cámaras volvieron a captar al mismo hombre circulando en bicicleta por Laprida. En esa secuencia ocurrió un detalle que llamó la atención de los operadores: el ciclista se detuvo y arrojó al suelo la prenda superior que llevaba puesta, aparentemente una campera. Luego continuó su recorrido con una remera negra, alejándose del lugar.
El gesto, aparentemente menor, resultó decisivo para los investigadores. Los cambios de vestimenta son uno de los indicadores que suelen analizar los sistemas de videovigilancia cuando se intenta reconstruir la huida de un sospechoso tras un hecho violento.
Sistema de videovigilancia con inteligencia artificial Lince
Pocos segundos después de que la prenda quedara en la calle, otro hombre apareció caminando desde el sur, levantó la campera y se retiró del lugar, lo que también quedó registrado por las cámaras.
La reconstrucción final
El sistema Lince continuó siguiendo el movimiento del primer sospechoso. Minutos más tarde volvió a detectarlo en bicicleta pasando por Frías y Laprida, y finalmente en Laprida y Patricios, donde se lo observa subir a la vereda e ingresar a un domicilio de la zona.
Sistema de videovigilancia con inteligencia artificial Lince
Ese dato fue fundamental para la investigación. Con la reconstrucción completa del recorrido -la bicicleta verde, las prendas observadas y el punto de ingreso al inmueble- los investigadores pudieron orientar la pesquisa hacia ese sector del barrio.
Con esa información, el fiscal Nicolás Rolón solicitó un allanamiento en una vivienda de Laprida al 6300. Más tarde, tras un aviso recibido por personal policial, fue aprehendido Franco D., de 41 años, sindicado como el hombre que aparecía en las imágenes circulando en bicicleta. La aprehensión se produjo en el marco de una serie de procedimientos realizados por la PDI en distintos domicilios de la zona, algunos de ellos vinculados también a la investigación por el homicidio del niño Gian Mastrocola.
Qué es el sistema Lince
El sistema Lince es la plataforma de videovigilancia inteligente implementada por el Gobierno de Santa Fe para tareas de prevención e investigación criminal. Funciona como un sistema de análisis masivo de imágenes que integra cámaras urbanas y herramientas de inteligencia artificial capaces de filtrar movimientos, colores de prendas, vehículos, trayectorias o comportamientos específicos.