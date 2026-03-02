Pullaro: “Pasamos de ser la provincia más violenta a ser una de las más seguras”

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes en la Unidad Regional II de Rosario el acto de puesta en funciones de 500 nuevos suboficiales de la Policía de Santa Fe, en el marco del fortalecimiento del plan integral de seguridad.
El gobernador encabezó en la UR II de Rosario la puesta en funciones de 500 suboficiales.
Ante los agentes, les dio la bienvenida y marcó el tono del mensaje: “Hoy comienzan su carrera dentro de una Policía que se transforma y mejora cada día”, dijo, al remarcar la idea de cambio dentro de la fuerza.
Pullaro sostuvo que la inversión sostenida normalizó recursos que antes eran excepcionales. Enumeró equipamiento, chalecos y uniformes, la incorporación de vehículos cero kilómetro y el salto tecnológico como parte de una decisión política de jerarquizar a la Policía.
En la misma línea, afirmó que hubo respaldo institucional al trabajo en la calle. “Defendimos el rol y la tarea de la policía”, expresó, y vinculó esa cobertura política con una mejora en la capacidad operativa para brindar seguridad.
El mandatario aseguró que la fuerza recuperó el orden público, con foco en Rosario. Según sus datos, la violencia cayó entre un 20 y un 25%, y el delito entre un 40 y un 45%, con una tendencia que, afirmó, sigue en descenso.
Pullaro atribuyó esos resultados al trabajo conjunto entre la Policía, el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Servicio Penitenciario y el Ministerio Público de la Acusación, dentro de un plan apoyado en análisis criminal y planificación estratégica.
En ese esquema, subrayó el rol preventivo de cada agente. Dijo que el análisis criminal permite identificar zonas y momentos con mayor probabilidad de delitos para actuar en consecuencia, y concluyó con una meta: que Santa Fe y Rosario se consoliden entre las más seguras del país.
El jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, señaló que la incorporación de efectivos refuerza el plan de seguridad pública. Habló de sumar “un recurso humano fundamental” al dispositivo provincial.
Dirigiéndose a los nuevos suboficiales, describió una fuerza atravesada por tecnología y logística. Mencionó herramientas como Lince y el sistema 911, además de chalecos, uniformes y móviles, y les pidió compromiso para cuidarse y cuidar a la sociedad.