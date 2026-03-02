#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Apertura de sesiones en el Congreso

Scaglia lamentó el tono "agresivo y el nivel de confrontación" del discurso de Milei

La ex vicegobernadora y actual diputada nacional sostuvo que "se marca nuevamente a la grieta como única salida de la Argentina, y eso es peligroso". Y consideró: "El presidente tenía la oportunidad de hacer otra cosa".

Scaglia advirtió sobre el impacto de la confrontación política en el debate parlamentario. Foto: Manuel Fabatía.Scaglia advirtió sobre el impacto de la confrontación política en el debate parlamentario. Foto: Manuel Fabatía.
Seguinos en
Por: 

La diputada nacional y ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, lamentó el tono agresivo con el que se dirigió el presidente Javier Milei a la Asamblea Legislativa en la noche de este domingo.

"No creo que haya sido lo que en este momento se necesitaba. Fue un discurso con una agresión que yo no había visto nunca, marcando la grieta nuevamente como la única salida de la Argentina; eso me parece peligroso", opinó.

Mirá tambiénMilei abrió las ordinarias trenzándose con la oposición y anunciando más reformas

Consultada por El Litoral, consideró que "el presidente tenía la oportunidad de hacer otra cosa porque se habían logrado leyes que desde mi punto de vista son históricas y que muchos presidentes las habían intentado y no pudieron. Entonces, creo que hacia allí tenía que ir el discurso; sobre lo logrado y sobre quienes permitieron que esos logros se llevasen a cabo".

A su criterio, es necesario entender que "hay otra Argentina, que hay otra forma de pensar las cosas y que cuando el Congreso se pone a dialogar y logra determinados acuerdos, puede sacar leyes más allá del kirchnerismo", aseveró.

"Y eso no estuvo anoche – sostuvo-. Todo fue un enfrentamiento verbal con el kirchnerismo, principalmente, sin reconocer la tarea de muchos otros que venimos de otros espacios políticos y estamos dispuestos a discutir la agenda parlamentaria del momento".

La legisladora santafesina expresó preocupación por la convivencia institucional.La legisladora santafesina expresó preocupación por la convivencia institucional.

Percepciones

- Algunos interpretan que fue una suerte de relanzamiento de cara a 2027. ¿Lo ve así?

- No lo pensé así, pero sí creo que debe tener también algo que ver con ciertas percepciones que se pueden llegar a tener (desde el gobierno) respecto de cómo está la gente. Porque creo que este momento económico que nos está tocando vivir, de alguna manera, debe estar haciendo mella en lo que el presidente prometió que iba a pasar respecto de que íbamos a estar mejor.

Creo que cuando las políticas, las acciones o las medidas que toma el gobierno no tienen la repercusión o el resultado que el propio gobierno espera, la salida más rápida a la que nos tienen acostumbrados es la violencia. Entiendo que reaccionan así porque hay cosas que no se pueden explicar.

La legisladora nacional junto al gobernador Pullaro.La legisladora nacional junto al gobernador Pullaro.

Además, no era la forma que venía teniendo el gobierno en el último tiempo. Veníamos de una semana donde todos habíamos reprochado una actitud violenta dentro del Congreso que era la de arrancar y cortar una sesión y buscar que la sesión no se hiciera.

Todos repudiamos eso y buscando las sanciones para que eso no volviese a pasar. Después del discurso de anoche, me da la sensación de que va a ser muy difícil lograr una convivencia pacífica en el Congreso de la Nación. Siento que con esta apertura de sesiones se rompieron todos los códigos, que no tendría que haber pasado.

Argentina's President Javier Milei speaks during the opening session of the 144th legislative term of Congress at the National Congress building in Buenos Aires, Argentina, March 1, 2026. REUTERS/Agustin MarcarianLa Asamblea Legislativa, este domingo por la noche. Reuters.

Mirada desde el interior productivo

- ¿Coincide, como dijo el presidente, con que 'se acabó la malaria en el país'?

- Ojalá fuera verdad porque todos queremos que eso pase. Yo estoy en la vereda que quiero que a la Argentina le vaya bien y que la pueda sacar adelante.

Yo apoyaría todo lo que sea necesario en tanto tenga un criterio de producción, de generar más trabajo, de que la gente pueda tener más recursos y pueda sentir que la plata le alcanza, y que el sacrificio que se hizo hasta acá tuvo un sentido. (Pero) hoy eso no está; hoy en el día a día de la gente eso no está.

Entonces, cuando yo anoche escuchaba que se triplicaron en dólares los sueldos y que lo marcaba (el presidente) como un logro del gobierno, digo 'sí, es cierto; el tipo de cambio te da ese número', pero en el supermercado no repercute como en un país que tiene su economía en dólares.

No vale lo mismo comprar alimentos en Estados Unidos que en Argentina o Europa. La comparación que está haciendo es odiosa porque no es la realidad y porque, además, no es lo que siente la persona que todos los días le toca pagar el alquiler de su casa. Los alquileres no bajaron. No es cierto que los alquileres hoy están más baratos en la Argentina. No es cierto.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Senado de la Nación
Gisela Scaglia
Javier Milei
Edición Impresa
Congreso Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro