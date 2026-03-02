Apertura de sesiones en el Congreso

Scaglia lamentó el tono "agresivo y el nivel de confrontación" del discurso de Milei

La ex vicegobernadora y actual diputada nacional sostuvo que "se marca nuevamente a la grieta como única salida de la Argentina, y eso es peligroso". Y consideró: "El presidente tenía la oportunidad de hacer otra cosa".