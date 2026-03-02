Scaglia lamentó el tono "agresivo y el nivel de confrontación" del discurso de Milei

La diputada nacional y ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, lamentó el tono agresivo con el que se dirigió el presidente Javier Milei a la Asamblea Legislativa en la noche de este domingo.
La ex vicegobernadora y actual diputada nacional sostuvo que "se marca nuevamente a la grieta como única salida de la Argentina, y eso es peligroso". Y consideró: "El presidente tenía la oportunidad de hacer otra cosa".
"No creo que haya sido lo que en este momento se necesitaba. Fue un discurso con una agresión que yo no había visto nunca, marcando la grieta nuevamente como la única salida de la Argentina; eso me parece peligroso", opinó.
Consultada por El Litoral, consideró que "el presidente tenía la oportunidad de hacer otra cosa porque se habían logrado leyes que desde mi punto de vista son históricas y que muchos presidentes las habían intentado y no pudieron. Entonces, creo que hacia allí tenía que ir el discurso; sobre lo logrado y sobre quienes permitieron que esos logros se llevasen a cabo".
A su criterio, es necesario entender que "hay otra Argentina, que hay otra forma de pensar las cosas y que cuando el Congreso se pone a dialogar y logra determinados acuerdos, puede sacar leyes más allá del kirchnerismo", aseveró.
"Y eso no estuvo anoche – sostuvo-. Todo fue un enfrentamiento verbal con el kirchnerismo, principalmente, sin reconocer la tarea de muchos otros que venimos de otros espacios políticos y estamos dispuestos a discutir la agenda parlamentaria del momento".
- Algunos interpretan que fue una suerte de relanzamiento de cara a 2027. ¿Lo ve así?
- No lo pensé así, pero sí creo que debe tener también algo que ver con ciertas percepciones que se pueden llegar a tener (desde el gobierno) respecto de cómo está la gente. Porque creo que este momento económico que nos está tocando vivir, de alguna manera, debe estar haciendo mella en lo que el presidente prometió que iba a pasar respecto de que íbamos a estar mejor.
Creo que cuando las políticas, las acciones o las medidas que toma el gobierno no tienen la repercusión o el resultado que el propio gobierno espera, la salida más rápida a la que nos tienen acostumbrados es la violencia. Entiendo que reaccionan así porque hay cosas que no se pueden explicar.
Además, no era la forma que venía teniendo el gobierno en el último tiempo. Veníamos de una semana donde todos habíamos reprochado una actitud violenta dentro del Congreso que era la de arrancar y cortar una sesión y buscar que la sesión no se hiciera.
Todos repudiamos eso y buscando las sanciones para que eso no volviese a pasar. Después del discurso de anoche, me da la sensación de que va a ser muy difícil lograr una convivencia pacífica en el Congreso de la Nación. Siento que con esta apertura de sesiones se rompieron todos los códigos, que no tendría que haber pasado.
- ¿Coincide, como dijo el presidente, con que 'se acabó la malaria en el país'?
- Ojalá fuera verdad porque todos queremos que eso pase. Yo estoy en la vereda que quiero que a la Argentina le vaya bien y que la pueda sacar adelante.
Yo apoyaría todo lo que sea necesario en tanto tenga un criterio de producción, de generar más trabajo, de que la gente pueda tener más recursos y pueda sentir que la plata le alcanza, y que el sacrificio que se hizo hasta acá tuvo un sentido. (Pero) hoy eso no está; hoy en el día a día de la gente eso no está.
Entonces, cuando yo anoche escuchaba que se triplicaron en dólares los sueldos y que lo marcaba (el presidente) como un logro del gobierno, digo 'sí, es cierto; el tipo de cambio te da ese número', pero en el supermercado no repercute como en un país que tiene su economía en dólares.
No vale lo mismo comprar alimentos en Estados Unidos que en Argentina o Europa. La comparación que está haciendo es odiosa porque no es la realidad y porque, además, no es lo que siente la persona que todos los días le toca pagar el alquiler de su casa. Los alquileres no bajaron. No es cierto que los alquileres hoy están más baratos en la Argentina. No es cierto.