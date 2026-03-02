Rubén Galassi: “A Pullaro lo critican por igual libertarios y kirchneristas porque les molesta una alternativa racional”

“Al gobierno de Pullaro lo critican por igual libertarios y kirchneristas. Sin dudas, a esos dos extremos les molesta que en Santa Fe haya una propuesta distinta, que no vive del conflicto permanente ni de los negocios políticos”, sostuvo el legislador en declaraciones radiales.
Galassi defendió el rumbo de la gestión provincial y enumeró avances en distintas áreas: “Es un gobierno que se hace cargo de la seguridad y mejoró los índices delictivos en la provincia, que realiza obras importantes como el tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe, que sigue invirtiendo en rutas, que trabaja para pagar jubilaciones dignas, que inaugura escuelas y que tiene un plan para construir mil aulas nuevas, entre otras acciones”.
En materia de salud, puso como ejemplo la reciente inauguración del Hospital Regional “Doctor Jaime Ferré” en Rafaela y el inicio de las obras para finalizar el Hospital Regional Sur en Rosario. “Díganme en qué otro lugar de la Argentina se inauguró un hospital como el de Rafaela en un contexto en el que el gobierno nacional eliminó programas de salud, medicamentos y políticas oncológicas”, planteó.
En ese sentido, remarcó que la provincia está absorbiendo el impacto social de la crisis económica nacional: “¿A dónde van los trabajadores que pierden su empleo por decisiones macroeconómicas? Van a la salud pública. Y Santa Fe está dando respuestas”.
El diputado también hizo hincapié en la política de seguridad y pidió “memoria” sobre el contexto en el que asumió Pullaro. “Cuando inició la gestión había un drama muy grave: Rosario y parte de la ciudad de Santa Fe estaban amenazadas por la violencia. En marzo de 2024 tuvimos tres víctimas inocentes asesinadas por sicarios vinculados a narcotraficantes alojados en cárceles nacionales. Eso no puede olvidarse”, señaló.
Según Galassi, la provincia realizó una fuerte inversión en infraestructura penitenciaria, equipamiento y fortalecimiento policial. “Conseguir la paz tiene un costo político y económico. Gobernar implica fijar prioridades y sostenerlas”, afirmó.
Propuesta salarial y relación con los gremios
En otro tramo de sus declaraciones, Galassi defendió la propuesta salarial del gobierno provincial para empleados públicos y docentes.
“La oferta de Santa Fe es claramente superior a la de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y muchas otras. No digo que sea la ideal, pero es una buena propuesta en el contexto nacional”, sostuvo.
El legislador contextualizó la discusión en la situación económica general del país: “Hay un deterioro salarial que afecta a empleados públicos, trabajadores privados y especialmente al sector informal, que ronda el 45%. Es un problema estructural que se arrastra desde hace décadas”.
En ese marco, consideró que las comparaciones deben hacerse con otras provincias. “Santa Fe sigue teniendo propuestas salariales mejores que muchas jurisdicciones”, afirmó.
Respecto a la relación con los gremios docentes, Galassi señaló que “existe una cultura de confrontación en un sector sindical que lleva décadas”. Y recordó su experiencia como ministro de Gobierno durante la gestión de Antonio Bonfatti: “Durante los cuatro años de esa gobernación nunca pudimos iniciar el ciclo lectivo sin paros. Y aun cuando funcionaba la cláusula gatillo en la gestión de Miguel Lifschitz, también hubo medidas de fuerza”.
Finalmente, volvió a marcar la paradoja política: “No veo la misma dureza hacia Axel Kicillof, que paga salarios más bajos en Buenos Aires, ni hacia el gobierno nacional que eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Y sin embargo hoy libertarios y algunos kirchneristas coinciden en criticar a Pullaro”, finalizó.