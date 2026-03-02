Diputado provincial

Rubén Galassi: “A Pullaro lo critican por igual libertarios y kirchneristas porque les molesta una alternativa racional”

El diputado provincial del Frente Unidos, Rubén Galassi, afirmó que el gobernador Maximiliano Pullaro recibe críticas tanto de sectores libertarios como kirchneristas porque en Santa Fe se está consolidando “una alternativa racional y diferente”.