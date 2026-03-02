El ministro Goity remarcó que las escuelas abrieron “a lo largo y ancho de toda la provincia”

El ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, encabezó esta mañana una conferencia de prensa la sede de Gobierno en Rosario. El funcionario comentó los relevamientos preliminares del inicio del ciclo lectivo 2026.
El titular de Educación aseguró que la Regional VI (Rosario) tiene un 97% de escuelas abiertas, dato que se replica en las otras jurisdicciones. “El dato positivo es que las clases empezaron”, afirmó.
El dato central del reporte ministerial fue la apertura de los establecimientos. "En Rosario tenemos el 98% de las escuelas abiertas y funcionando, y la situación es similar en toda la provincia", afirmó Goity. Según explicó, este nivel de actividad se constató a través de las primeras declaraciones juradas de asistencia que los docentes deben completar durante las primeras 72 horas de clases.
Aunque reconoció que en el sector de la educación privada el acatamiento al paro fue más notorio, el ministro puso en valor el esfuerzo de los agentes públicos. "El dato positivo es que las clases empezaron. Mantener la regularidad en el aula es lo más importante que podemos ofrecerle a los chicos hoy", subrayó, agradeciendo a los docentes que asistieron a sus puestos de trabajo.
Respecto a la negociación con los gremios AMSAFE y SADOP, Goity fue tajante al señalar que la instancia administrativa no ha concluido. "Formalmente no está cerrada la paritaria; el diálogo siempre está abierto", aclaró, aunque recordó que la oferta salarial ya fue puesta sobre la mesa y se liquidará de manera escalonada.
El ministro defendió la propuesta del gobierno de Maximiliano Pullaro, calificándola como una de "las mejores del país", con un piso garantizado de $1.300.000 para el cargo testigo de 25 horas. "No desconocemos el conflicto ni el contexto económico complejo, pero tenemos la responsabilidad de construir herramientas que nos permitan pensar un país mejor sin dejar a los chicos sin clases", sostuvo.
El funcionario también vinculó la asistencia a clase con el programa de Asistencia Perfecta, que funciona como un incentivo económico adicional por encima del acuerdo paritario. Según Goity, el sistema educativo santafesino está en una senda de mejora constante: "Cada día estamos mejor, pero sabemos que todavía nos falta".
El objetivo central de la cartera educativa para este 2026 es consolidar la meta de los 185 días de clases, un estándar que la provincia logró recuperar el año pasado. Para las autoridades, la jornada de hoy representa el primer paso para sostener ese calendario, entendiendo que "cada hora en el aula hace la diferencia" en la trayectoria pedagógica de los estudiantes santafesinos.