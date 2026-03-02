Ciclo lectivo 2026

El ministro Goity remarcó que las escuelas abrieron “a lo largo y ancho de toda la provincia”

El titular de Educación aseguró que la Regional VI (Rosario) tiene un 97% de escuelas abiertas, dato que se replica en las otras jurisdicciones. “El dato positivo es que las clases empezaron”, afirmó.