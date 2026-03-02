El Centro Educativo Jerárquicos comenzó las clases y destacó la importancia del primer día
Durante el acto de apertura del ciclo lectivo, Juan José Sagardía y Alejandra Turtula compartieron reflexiones sobre el rol de la escuela, la infancia y la responsabilidad institucional en el inicio del año escolar.
El presidente de la mutual encabezó la apertura del año escolar en la institución. Crédito: Flavio Raina.
En un contexto marcado por debates y tensiones en torno al comienzo de las clases, el directivo dejó definiciones contundentes sobre la educación, el rol docente y la importancia simbólica del primer día de escuela, al tiempo que compartió recuerdos personales ligados a su propia infancia.
“El primer día de clasesno se puede perder”
Durante su discurso, Sagardía expresó su malestar por las medidas que afectan el inicio del ciclo lectivo y remarcó el valor del derecho a la educación. “Yo no viví en mi época de niño hicieran paro los docentes. Tienen todo el derecho del mundo, pero hoy que es el día del inicio de clase de los niños, que ellos están esperando esto, le coartamos la libertad”, afirmó.
En ese sentido, fue enfático al señalar que el comienzo del ciclo escolar tiene un valor irremplazable. “Después pueden hacer paro de acá en adelante todos los días, pero el primer día no. Fui claro con nuestros docentes: de paro acá no se habla”, sostuvo.
Alumnos y docentes participaron del primer día de clases en un clima de entusiasmo. Crédito: Flavio Raina.
Sagardía también vinculó la educación con valores más amplios. “¿Qué nos pasa sin la educación? No sabemos hablar de libertad. Cuando digo hablemos de política en la escuela, estoy diciendo hablemos de la patria. No estoy diciendo hablemos del partido tal o cual”, aclaró, al tiempo que reconoció su trayectoria personal: “Pertenezco a un partido político desde los 14 años, así que puedo hablar de política”.
Recuerdos personales yuna mirada sobrela infancia
El presidente de la mutual compartió una anécdota de su niñez que marcó su relación con la escuela. “Nací en el campo. Mi padre vende el campo y con seis años nos toca ir a vivir al pueblo. Y fui lo primero a la escuela”, recordó.
Familias acompañaron a los chicos en el comienzo del nuevo ciclo educativo. Crédito: Flavio Raina.
Luego relató un episodio con su maestra de primer grado. “A fin de año, la señora Laura le dice a mi mamá: ‘Juancito va a repetir’. Mi mamá le responde: ‘¿Cómo que va a repetir si va todos los días a la escuela?’. Y la maestra le dice: ‘Sí, pero él va a jugar’. Así que mi inicio fue de alegría. Yo fui a jugar, cosa de niño”, contó.
Esa experiencia personal se reflejó en su mirada actual sobre los estudiantes. “Cuando los veo correr, cuando un niño me saluda, me abraza… no sé si me gané el cielo, pero me siento bien. Para mí no son niños, son ángeles, tienen esa espontaneidad”, expresó emocionado. Y concluyó con una crítica directa: “Estoy molesto con los docentes que se escudan atrás de una reunión para no abrir la escuela. No lo pueden hacer por ética, por moral y por educación”.
El inicio de clases estuvo marcado por mensajes vinculados a la educación y los valores. Crédito: Flavio Raina.
“El compromiso es cumplir los 190 días de clase”
Por su parte, la directora general del Centro Educativo, Alejandra Turtula, destacó el clima de entusiasmo con el que se inició el año escolar. “Estamos felices como siempre. Estamos orgullosos y agradecidos, sobre todo a las familias que otra vez nos vuelven a elegir y a las familias nuevas que se suman”, señaló.
Turtula citó a Josefina Semillán Dartiguelongue para explicar la filosofía institucional: “Educar es invitar a enamorarse de la vida, es estrenar ojos para ver lo de siempre con mirada nueva. Y nadie se enamora de lo que no conoce”.
En esa línea, remarcó que el objetivo es formar personas comprometidas. “Nuestro compromiso institucional es acercar a los alumnos al conocimiento, a la experiencia, al compartir, al transformarse en buenas personas. Hoy los chicos no son solo ciudadanos de su entorno, son ciudadanos del mundo”, afirmó.
Sobre el primer día, subrayó su valor emocional y pedagógico. “Tiene mucho de lo lúdico, de ponerse al día con lo vivido en vacaciones, de compartir con las familias. Las expectativas están al máximo y eso se siente”, explicó.
Finalmente, reafirmó una definición central de la institución: “El desafío son 190 días de clase y Jerárquicos cumple a rajatabla. No se suspenden clases bajo ningún concepto, ese es nuestro compromiso con la educación”.