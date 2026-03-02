Arrancaron las clases en todas las escuelas de Santa Fe
El ciclo lectivo comenzó este lunes 2 de marzo en toda la provincia. El gobernador Maximiliano Pullaro había pedido a las familias que envíen a sus hijos a las aulas. Se busca garantizar los 185 días de clases.
El objetivo central es garantizar el derecho a aprender Créditos: Flavio Raina
Este lunes 2 de marzo se pusó en marcha el ciclo lectivo 2026 en la provincia de Santa Fe, con la totalidad de los establecimientos educativos abiertos y preparados para recibir a los estudiantes. Así lo aseguró el Gobierno provincial en la antesala del inicio de clases, al tiempo que reiteró su compromiso de garantizar el derecho a la educación y sostener la presencialidad desde el primer día.
El llamado oficial a las familias
En declaraciones a la prensa, el gobernador Maximiliano Pullaro había confirmado que “las clases van a empezar y todas las escuelas van a estar abiertas”, y remarcó que el Ejecutivo dispuso las condiciones necesarias para que el servicio educativo se preste con normalidad en todo el territorio santafesino.
El mandatario provincial hizo especial hincapié en el rol de las familias y les pidió que acompañen el inicio del ciclo lectivo llevando a sus hijos a las aulas. “Más allá de la decisión que puedan tomar los gremios, las escuelas van a estar prestando el servicio”, expresó, al subrayar que la educación es una prioridad para la actual gestión.
El objetivo es cumplir con 185 días de clases. Créditos: Flavio Raina
El objetivo central es garantizar el derecho a aprender Créditos: Flavio Raina
Desde la Casa Gris señalaron que el objetivo central es garantizar el derecho a aprender y evitar interrupciones que afecten la continuidad pedagógica. En ese marco, destacaron que la organización del calendario escolar se realizó con previsión y que los equipos directivos cuentan con lineamientos claros para comenzar el año en cada institución.
El inicio de clases encuentra a la provincia en un contexto de negociaciones salariales con los gremios docentes. Al respecto, Pullaro sostuvo que el Gobierno presentó “una de las mejores propuestas salariales del país”, en función de las posibilidades fiscales actuales.
Según indicó, el esfuerzo presupuestario apunta a sostener el funcionamiento del sistema educativo en un escenario económico complejo, pero sin perder de vista el foco principal: los estudiantes.
“Nosotros escuchamos y discutimos todo lo que haya que discutir, pero queremos que los chicos estén en las escuelas aprendiendo”, afirmó el gobernador, al marcar la postura oficial frente al comienzo del ciclo lectivo.
La presencialidad impacta en la socialización. Créditos: Flavio Raina
Consolidar los 185 días de clases
El arranque del año escolar está atravesado por una meta que el Gobierno provincial considera estratégica: sostener los 185 días de clases. En 2025, la provincia logró cumplir por primera vez en catorce años con ese objetivo, un dato que las autoridades destacan como un paso clave para fortalecer los aprendizajes y recuperar la regularidad del calendario escolar.
Desde el Ministerio de Educación explicaron que cada jornada cuenta en la trayectoria educativa de los alumnos y que la continuidad en el aula es fundamental para mejorar los resultados. En ese sentido, remarcaron que la presencialidad no solo impacta en los contenidos académicos, sino también en la socialización y en el acompañamiento integral de niños y adolescentes.
La intención para 2026 es consolidar ese estándar y sostenerlo en el tiempo. Para ello, el Gobierno provincial planificó el calendario con anticipación y ratificó la voluntad de mantener abiertas las escuelas, aun en escenarios de tensión sindical.
Además, se destacó que los establecimientos fueron puestos en condiciones para recibir a la comunidad educativa, con tareas de mantenimiento y organización previas al inicio del ciclo lectivo. El mensaje oficial apunta a transmitir previsibilidad y tranquilidad a las familias en el comienzo del año.
Con el calendario en marcha y las aulas abiertas, la provincia de Santa Fe inicia un nuevo ciclo lectivo con la apuesta puesta en la continuidad pedagógica y en el cumplimiento efectivo de los días de clase. El desafío será sostener esa regularidad a lo largo del año y consolidar un esquema que priorice la presencia de los estudiantes en la escuela como eje central de la política educativa.