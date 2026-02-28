Ciclo lectivo 2026

Goity: “Cada hora de clases hace la diferencia y por eso el lunes los chicos deben estar en las aulas”

El ministro de Educación de Santa Fe envió un correo a las familias para ratificar que las clases comenzarán el 2 de marzo. En el contexto del paro docente, pidió acompañamiento y destacó avances salariales, obras de infraestructura y programas educativos.