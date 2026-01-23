El plan de alfabetización Raíz alcanzará a más de 150 mil chicos este año: suma a los de 3er grado
La incorporación de tercer grado permitirá cerrar el ciclo de alfabetización inicial en la primaria. El Plan Raíz triplica su universo de estudiantes y consolida una estrategia que combina intervención temprana y acciones remediales. Goity dijo que el que el plan ya está "metabolizado" en el sistema escolar.
"El año pasado decíamos Raíz por dos; ahora es Raíz por tres", dijo Goity. Foto: El Litoral
El Plan de Alfabetización "Raíz" ampliará su alcance este año y llegará a más de 150 mil chicos de la provincia de Santa Fe, al incorporar de manera orgánica a los de 3er. grado dentro de su esquema de implementación. Así lo confirmó a El Litoral el ministro de Educación, José Goity, quien destacó que el programa "cierra el ciclo de los primeros tres años de la primaria que nos propusimos" y consolida una política que ya está plenamente incorporada al sistema educativo.
"Desde el principio, la planificación del plan Raíz fue: en 2024 primer grado, en 2025 primero y segundo grado, y en 2026 cerrar el ciclo con primero, segundo y tercero. Ahora, en 3er. grado van a confluir dos estrategias: la remedial, que ya está en marcha para los chicos que más lo necesitaban, y la evolución natural del plan Raíz en su formato orgánico", explicó el ministro.
De esta manera, el universo de estudiantes alcanzados por la política de alfabetización se triplica. "El año pasado decíamos Raíz por dos; ahora es Raíz por tres", graficó Goity, al subrayar que "este año llegará a más de 150 mil alumnos".
En tercer grado, el programa combinará el acompañamiento a los chicos que presentan mayores dificultades -a partir de pruebas de fluidez lectora- con la continuidad del trabajo iniciado en primero y segundo. "Vamos a seguir trabajando sobre los avances logrados en los años anteriores, con una naturaleza similar y las mismas estrategias", indicó.
El Plan Raíz busca garantizar que todos los chicos y chicas de Santa Fe terminen el 3er grado con las competencias básicas de lectura y escritura, uno de los principales desafíos del sistema educativo actual. El objetivo es que todos los alumnos tengan una lectura y escritura fluida, amplíen su vocabulario, comprendan y produzcan textos acordes a su edad, y dominen el principio alfabético o correspondencia.
El ministro de Educación, José Goity, explicó que la incorporación de tercer grado ya estaba prevista en el diseño original del Plan Raíz. Foto: Di Salvatore
"Metabolizado"
Goity remarcó que una de las principales fortalezas del Plan Raíz es el nivel de apropiación que logró en las escuelas. "El plan está metabolizado en el sistema. Los docentes ya saben cuándo llegan los materiales, cuándo se realizan las capacitaciones, cómo se conforman los equipos con orientadores pedagógicos. Hay una rutina que funciona y eso le da mucha solidez", señaló.
Si bien los resultados oficiales de las evaluaciones de lectura aún están en proceso de corrección, el ministro se mostró optimista. "Suponemos que va a haber una mejora sustancial. Es lo que nos dicen los docentes, los directivos y los orientadores pedagógicos", afirmó. Incluso, adelantó que "los chicos de segundo grado leen mejor que los de tercero que no tuvieron el plan Raíz", aunque aclaró que esos datos deberán ser validados técnicamente con los resultados del test que se tomó el año pasado.
Goity explicó que la corrección de las pruebas demanda tiempo debido al volumen de registros -más de 52 mil evaluaciones- y al trabajo manual que implica. "Yo quisiera tener ya los resultados. Pero necesitamos datos sólidos para saber no solo si mejoramos, sino cuánto, dónde y por qué", sostuvo, anticipando que quizá los datos puedan estar listos en febrero.
El Plan Raíz busca garantizar que todos los chicos y chicas de Santa Fe terminen el 3er grado con las competencias básicas de lectura y escritura. Foto: El Litoral
Ajustes y nuevos desafíos
A dos años de su implementación, el ministro reconoció que el programa fue ajustándose sobre la marcha. "Aprendimos todo: trabajamos con la Fundación Dale y con el equipo del Conicet de Beatriz Diuk, y ellos mismos fueron haciendo correcciones en función de la escala que alcanzó el plan en Santa Fe. Si bien lo habían trabajado antes, no con esta dimensión que tiene el sistema educativo santafesino", explicó.
Además de la alfabetización inicial, el funcionario señaló que el Ministerio de Educación trabaja en otros ejes estratégicos, como la promoción de la lectura, la reforma curricular de primaria y la alfabetización digital, junto con el desafío que representa la inteligencia artificial en la escuela. "Son temas muy demandantes que tenemos que abordar, más allá de otras discusiones que también son importantes", concluyó.