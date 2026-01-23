Progresivo

El plan de alfabetización Raíz alcanzará a más de 150 mil chicos este año: suma a los de 3er grado

La incorporación de tercer grado permitirá cerrar el ciclo de alfabetización inicial en la primaria. El Plan Raíz triplica su universo de estudiantes y consolida una estrategia que combina intervención temprana y acciones remediales. Goity dijo que el que el plan ya está "metabolizado" en el sistema escolar.