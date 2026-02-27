El gobierno santafesino otorga aumento por decreto y da por cerrada la discusión paritaria
El Poder Ejecutivo pagará las mejoras, incluso, a los sectores que rechazaron la oferta. Lo hará sobre la base de la aceptación de los otros gremios que representan a la administración central y salud. Fin a la negociación del primer semestre.
Etchevarria, Azario y Gallo Ambrosis dieron los detalles de la medida.
"Entendemos la necesidad que hay de (cobrar) estos aumentos. Por eso, a raíz de que otros gremios aceptaron (la oferta), se decidió otorgar esos incrementos por decreto y dar por terminada la paritaria. De es modo, se podrán aplicar todos los aumentos por planilla complementaria que se van a estar percibiendo a mediados de marzo", dijo Daiana Gallo, Secretaria Territorial ministerio de educación.
La decisión política de dar por finalizada la discusión con los gremios se sustenta, según explicó la funcionaria, en el aval que concedieron a la oferta del gobierno los sindicatos estatales ATE y UPCN, y de la salud a través de AMRA. Se hizo prevalecer ese posicionamiento, pese al rechazo de la oferta por parte del sector docente, que estableció planes de lucha tanto en el sector público como privado.
Escuelas abiertas
La disconformidad del sector docente fue canalizada en asambleas y plenarios que resolvieron medidas de fuerza para el próximo lunes, día previsto para el inicio el ciclo lectivo en Santa Fe.
Pese a ello, Daiana Gallo dijo que el gobierno garantizará la apertura de los establecimientos educativos. "El lunes van a comenzar las clases como está estipulado en el calendario escolar", aseveró. "Nosotros esperamos a las familias y a los alumnos para que asistan a clases. El estado provincial debe garantizar el derecho a la educación y por eso, el lunes va a comenzar el ciclo lectivo", insistió.
En el mismo sentido, recordó – como adelantara El Litoral- que desde el lunes estará habilitado el sistema de declaraciones juradas para que los docentes que no adhieran a la medida de fuerza, puedan evitar el descuento del día y la pérdida del premio a la Asistencia Perfecta.
En otro orden, Malena Azario, Secretaría de Función Pública, confirmó que a partir de la ley que sancionó este jueves la Legislatura, los pasivos cobrarán dentro de treinta días las mejoras otorgadas al sector activo. Ello deriva de lo expresado por el gobernador Maximiliano Pullaro el pasado 15 de febrero ante la Asamblea Legislativa, cuando anunció que se morigeraban los efectos de la emergencia previsional en la provincia.
En ese marco, anticipó la decisión de abreviar el plazo en el que los jubilados reciben los aumentos del personal en actividad. Por la emergencia, se eliminó la simultaneidad en la percepción, y se llevó el plazo a sesenta días. Desde entonces, el pasivo debía aguardar dos meses para poder cobrar la mejora del trabajador.
En la apertura de sesiones ordinarias, el gobernador anunció la decisión de acortar ese período a un mes, y la Legislatura convalidó tal modificación con la sanción de la ley correspondiente, este jueves.
Consultada al respecto, la secretaria de Hacienda de la provincia, Belén Etcheverría, dijo que al contar ya con la norma sancionada, será la Caja de Jubilaciones quien deba "disponer del procedimiento interno para aplicar el nuevo sistema de movilidad".