Recomposición salarial

El gobierno santafesino otorga aumento por decreto y da por cerrada la discusión paritaria

El Poder Ejecutivo pagará las mejoras, incluso, a los sectores que rechazaron la oferta. Lo hará sobre la base de la aceptación de los otros gremios que representan a la administración central y salud. Fin a la negociación del primer semestre.