Santa Fe palpita la vuelta a clases: ¿cuánto sale llenar la mochila?
A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, los padres recorren la peatonal santafesina buscando precios para amortiguar el impacto en el bolsillo. Entre útiles y uniformes, el gasto por hijo puede superar los $100.000.
La vuelta a clases en este 2026 no es solo un evento pedagógico, sino un test de resiliencia económica. Imagen creada con IA
El próximo lunes 2 de marzo comienza el ciclo lectivo 2026 y la peatonal Peatonal San Martín de la ciudad de Santa Fe recobra un alto flujo de clientes como suele suceder en fechas especiales. Las vidrieras de los locales y las góndolas en su interior cargan carteles de “vuelta a clases”, con muchos colores y útiles para volver a estudiar.
Mientras los más chicos están contentos porque encuentran materiales de sus personajes favoritos —como Barbie, Messi hasta capibaras y personajes de K-pop—, los adultos pasan por otro estado de ánimo distinto, condicionado por una lista de gastos que no se limita a los materiales, sino que incluye uniformes, libros, matrículas y cuotas que se incrementan a lo largo del curso.
La brecha de precios es amplia. Una mochila de carrito básica puede arrancar en los $40.000, pero los modelos con diseño pueden escalar hasta los $140.000.
La estrategia de "caminar" y buscar precio
En una recorrida especial que realizó El Litoral, muchas madres y padres compartieron su estrategia a la hora de equipar a sus niños. "Tenés que buscar precio, eso es fundamental. Yo, por ejemplo, no compré acá, compré en el norte porque trabajo allá y es mucho más accesible que en el centro", relató una madre mientras miraba vidrieras.
Por su parte, los comerciantes señalan que, si bien hubo aumentos, algunos productos se mantienen competitivos. "En ciertos artículos el incremento es de un 30% respecto a febrero del año pasado", estiman desde el sector. Ante este panorama, algunas familias optan por compras internet, especialmente cuando se trata de marcas premium. Según el testimonio de una compradora: "Con respecto a las hojas hay mucha diferencia; compramos por Mercado Libre y era mucho más accesible que acá". -por las
A la hora de tener que restockear los útiles y asegurase a la larga, la compra al por mayor gana terreno. "En el mayorista, si te piden dos cosas, conviene comprar la caja entera. Los chicos pierden las cosas y hay que reponer, así que para mí terminó siendo económico", explicó otra mamá consultada.
Último momento y dos tipos de compradores
A pesar del movimiento, los comerciantes aseguran que mucha gente dejó las compras para último momento, en parte esperando el cobro de sus salarios. Se distinguen claramente dos perfiles: los precavidos que van con la lista que completa y quienes compran solo lo urgente.
"Está el que ya tiene la lista y las mamás que todavía no tienen una idea completa y compran lo básico —como lapiceras, goma, tijera— para esperar a la primera reunión con la maestra", comentan desde una librería. No obstante, aseguran que la mayoría termina adquiriendo la lista completa por una cuestión de calidad: "La gente lo analiza y se tira a lo bueno porque sabe que la mochila tiene que durar todo el año. Intentamos tener las dos puntas: algo económico de calidad aceptable y marcas de primera línea".
Más allá de las cifras y la frialdad de los números, en Santa Fe se evidencia el enorme esfuerzo de las familias por sostener la educación. Foto: Mauricio Garín
Presupuesto por hijo
"Gasté $78.000 en lo básico para un solo hijo y todavía no llegué con todo", confesó una madre, reflejando una realidad común. Otra entrevistada explicó que, al tener solo un hijo, optó por invertir más, alcanzando un presupuesto de $100.000: "Pagué una mochila de $56.000, pero sé que se consiguen de $18.000. Se puede gastar mucho menos si se busca".
A esto debe sumarse la renovación de la vestimenta, ya que el crecimiento de los chicos obliga a cambiar talles. En calzado escolar, los precios oscilan entre los $50.000 y los $90.000 según el material. En cuanto a uniformes, los padres estiman un gasto de no menos de $70.000 o $80.000 por niño.
Más allá de las cifras y la frialdad de los números, la postal de la peatonal santafesina evidencia el esfuerzo de las familias por sostener la educación. La vuelta a clases en este 2026 no es solo un evento pedagógico, sino un test de resiliencia económica donde la prioridad absoluta sigue siendo que, el próximo lunes, los chicos vuelvan a las aulas con las herramientas necesarias para aprender.