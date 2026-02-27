Útiles y uniformes

Santa Fe palpita la vuelta a clases: ¿cuánto sale llenar la mochila?

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, los padres recorren la peatonal santafesina buscando precios para amortiguar el impacto en el bolsillo. Entre útiles y uniformes, el gasto por hijo puede superar los $100.000.