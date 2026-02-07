Subas en los precios

Arranque de clases con aumentos moderados: cuánto cuesta equipar a los chicos en Santa Fe

Con el ciclo lectivo 2026 a la vuelta de la esquina, los comercios de la ciudad ya registran movimiento en sus vidrieras escolares. Aunque las ventas aún no alcanzan su pico, se percibe un interés creciente, en un contexto de precios que muestran aumentos dispares según el producto.