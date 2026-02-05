Plan FinEs 2026: más de 5.300 inscriptos para terminar la secundaria en Santa Fe

El Plan FinEs 2026 continúa sumando inscriptos en la provincia de Santa Fe. Desde la apertura del registro, el lunes 2 de febrero, 5.332 personas iniciaron el trámite para rendir materias pendientes y completar el nivel secundario.
Desde la cartera educativa santafesina confirmaron que ya son 5.332 los anotados. Las tutorías comenzarán el 9 de febrero en centros y bibliotecas de los 19 departamentos. Requisitos y link de inscripción.
La subsecretaria de Educación Secundaria, Mariela Bosio, destacó que el programa está dirigido a jóvenes y adultos que terminaron de cursar la secundaria pero aún adeudan espacios curriculares. “Esta propuesta les permite rendirlas y obtener su título”, señaló.
Bosio remarcó que el Plan FinEs no otorga un certificado alternativo. “Cada estudiante obtiene el título completo de la escuela donde cursó quinto año. No es un título paralelo, sino la acreditación formal de su propia trayectoria educativa”, indicó.
La inscripción permanecerá abierta hasta el lunes 9 de febrero. Está destinada a mayores de 18 años que hayan finalizado el cursado en escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe y mantengan materias pendientes.
El trámite se realiza de manera online y con información centralizada en el Campus Educativo provincial. Para consultar condiciones y acceso al formulario, el enlace oficial es: https://campuseducativo.santafe.edu.ar/plan-fines-2026-termina-tu-secundaria/
Las tutorías presenciales se desarrollarán entre el 9 de febrero y el 31 de marzo de 2026, con sedes distribuidas en los distintos departamentos santafesinos. Están orientadas especialmente a egresados de EESO y de Eempa.
Entre las sedes previstas figuran Tostado (EESO Nº 332), Reconquista (Eempa Nº 1020), Vera (Colegio Superior Nº 42) y Esperanza (Liceo Municipal José Pedroni), dentro del esquema regional de implementación.
En la zona centro y costa se incluyen sedes en San Justo (Complejo Cultural “El Ferro”), Santa Fe (Biblioteca Manuel Casado y Escuela Primaria Nocturna Nº 45) y Santa Rosa de Calchines (Biblioteca Popular “Domingo Guzmán Silva”), según el listado oficial.
También se contemplan sedes en Casilda (Centro Económico Departamento Caseros) y en el sur provincial, con opciones en Rosario (Eempa Nº 1260 y Eempa Nº 1255), Villa Gobernador Gálvez (EESO Nº 364), San Lorenzo (Eempa Nº 128) y Villa Constitución (Biblioteca Popular “María Perrisol”).