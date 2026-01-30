Final del concurso de ascenso

Con la asignación de vacantes, titularizan a más de 3 mil directivos escolares en Santa Fe

Educación publicó los listados finales del concurso de ascenso a cargos directivos que había arrancado en 2023. Se ofrecieron 3.118 vacantes en los niveles inicial, primaria, secundaria y otras modalidades. La toma de posesión será el 23 de febrero, tras el análisis de incompatibilidades.