Con la asignación de vacantes, titularizan a más de 3 mil directivos escolares en Santa Fe
Educación publicó los listados finales del concurso de ascenso a cargos directivos que había arrancado en 2023. Se ofrecieron 3.118 vacantes en los niveles inicial, primaria, secundaria y otras modalidades. La toma de posesión será el 23 de febrero, tras el análisis de incompatibilidades.
En octubre de 2025 se abrieron los sobres con los resultados de los exámenes vinculados a los seudónimos de los participantes. En Santa Fe, se realizó en la escuela Normal. Crédito: Flavio Raina
El ministro de Educación, José Goity, destacó en un comunicado de prensa que se trata de la "recta final de un concurso de ascenso histórico, por su logística, por la participación de más de 7.000 docentes de todos los niveles, por la conformación de un jurado de 75 miembros del ámbito ministerial y gremial distribuidos en tres zonas y conforme a las especificidades de los niveles y modalidades, que llevó adelante un proceso de corrección en tiempo récord con un gran esfuerzo".
Goity también puso en valor el recorrido previo de los aspirantes: "Quiero destacar el esfuerzo que han hecho los docentes en el proceso de formación y capacitación, donde se vio la dedicación con el sistema educativo y los aprendizajes, y el gran trabajo llevado adelante por las distintas áreas y equipos del ministerio".
Cabe recordar que se trata de un concurso que se inició en 2023 con la inscripción de más de 13 mil aspirantes y el comienzo del curso de formación. En el medio, hubo cambio de gestión de gobierno y las actuales autoridades decidieron darle continuidad tanto a la capacitación -aunque con cambios de algunos contenidos ajustados a los ejes actuales- y el examen (prueba de oposición).
Las autoridades ministeriales en uno de los actos. Foto: Gentileza
El ministro recordó que en el nivel secundario no se realizaba un concurso de ascenso desde 2002, mientras que en los niveles Inicial, Primario y Especial, la última convocatoria había sido en 2014. "En esta instancia también incorporamos la modalidad Eempa, que había sido largamente postergada", señaló.
Los ofrecimientos se hicieron en Inicial, Primaria y Especial (IPE), Secundaria y sus modalidades, talleres manuales de primaria y Centros de Educación Física (CEF). "El objetivo es jerarquizar la función directiva y consolidar equipos de conducción con formación, legitimidad y criterios pedagógicos claros", argumentó Goity.
Toma de posesión: 23 de febrero
A diferencia de concursos docentes anteriores -que se consumaban con un acto público masivo en el que cada docente tomaba el cargo-, el ministerio realizó el ofrecimiento de vacantes de forma virtual, a través del sistema Mi Legajo, durante enero y febrero. Para el ministro, esto "garantiza accesibilidad, trazabilidad y transparencia en todo el procedimiento, y permite iniciar el ciclo lectivo con todos los equipos directivos en funciones".
La toma de posesión de los cargos se concretará el 23 de febrero, una vez finalizado el análisis de incompatibilidades y la confección de los listados definitivos.
El concurso de ascenso a cargos directivos (resolución ministerial N° 1202/23 y sus modificatorias) tuvo una etapa de formación y un examen escrito. Foto: El Litoral
Desde el gremio de la docencia pública, Amsafe Provincial, felicitaron a las y los docentes que accedieron a los cargos y recordaron que ya se encuentra disponible en Mi Legajo la firma de la constancia de vacantes. En tanto, desde la seccional La Capital calificaron la jornada como "una fecha histórica" para la docencia santafesina. Y aseguraron que "defender el concurso es defender la escuela pública".
Un proceso extenso
Luego de finalizada la etapa de formación y tras un examen de oposición fallido en 2024 -y que debió reprogramarse por inconvenientes informáticos-, finalmente la prueba se tomó de forma presencial en mayo de 2025 en tres sedes en simultáneo.
Cerca de 7.000 docentes rindieron la evaluación escrita y oral. En los niveles Inicial, Primario y Especial, el 45% no alcanzó el puntaje mínimo, mientras que en Secundaria el porcentaje de no aprobados fue del 39%, "cifras inferiores a las registradas en concursos previos", según informó el ministerio en su momento.
Posteriormente, el jurado corrigió los exámenes -que se hicieron mediante seudónimo- y a fines de octubre se abrieron los sobres con los resultados de los exámenes vinculados a los seudónimos utilizados por los participantes, lo que sí se hizo en actos públicos. Finalmente, con asignación de vacantes, se culmina el proceso de titularización de los nuevos equipos directivos.