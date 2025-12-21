Primeros egresados en Administración de Empresas Digitales de la Católica

Con el objetivo de formar profesionales capaces de liderar la transformación digital y emprender en entornos altamente tecnológicos, respondiendo a las demandas del mercado actual, la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) lanzó en 2021 la Licenciatura en Administración de Empresas Digitales (LAED). A cuatro años, hoy cuenta con sus primeros egresados.
"Estos primeros graduados demuestran que como universidad podemos llevar adelante un producto digital completo, desde el primer año hasta el cuarto, íntegramente a distancia", afirma el licenciado Álvaro Irigoitia, director de la primera carrera de grado 100% virtual de la UCSF. Para él, este logro refleja el compromiso de la Casa de Estudios con el desarrollo de propuestas digitales efectivas, que generan graduados satisfechos y preparados para los desafíos del mundo laboral.
Irigoitia destaca que este proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto de diversas áreas: "Ingreso, Asesoría Pedagógica, Tutorías, SIED, Comunicación Institucional y, por supuesto, a todo el equipo de la Facultad de Ciencias Económicas, cada uno aportando desde su lugar. También contamos con una tutora técnica administrativa y docentes de altísimo nivel que se han mantenido en un 95% desde el inicio". Además, menciona el valor de las actividades extracurriculares como hackathons y programas internacionales, que enriquecieron la experiencia de los estudiantes.
"Al principio se presentaba como un desafío. Hoy me llena de orgullo ver a los primeros egresados, personas jóvenes y otras con más experiencia, que supieron equilibrar trabajo, familia y estudio para culminar la carrera. Este logro es colectivo y quiero agradecer a nuestros alumnos por la valentía de ser pioneros, a los docentes por sostener la calidad y a todas las áreas de la universidad por su acompañamiento", concluye Irigoitia.
Voces que inspiran
Los testimonios de los nuevos licenciados reflejan el impacto transformador de la LAED. Matías Giménez cuenta que eligió la carrera porque "la forma de pensar y hacer negocios ha cambiado radicalmente". Para él, la modalidad virtual fue clave: "Me dio flexibilidad para equilibrar mis tiempos con mi trabajo y mi familia, y acercarme a la realidad profesional desde el día uno. Trabajamos por objetivos y con herramientas de colaboración remota, como en las empresas tecnológicas actuales", expresó al tiempo que destaco la visión integral de la carrera y "la calidez humana detrás de la pantalla".
Desde Mar del Plata, Agustín Philippeaux encontró en la UCSF "una institución seria y comprometida". Con experiencia en ingeniería de datos, valoró la combinación entre tecnología y negocios: "Aprendí cómo los datos deben alinearse con las personas y los procesos para generar valor. Participar en eventos como el International Hackathon y la International Week fue enriquecedor y recomiendo no saltearse esas oportunidades".
Con mentalidad disruptiva
Para Alfonsina Racca, la decisión llegó tras la pandemia: "Trabajo en dos empresas muy tradicionales y el COVID nos exigió cambios casi al 100%. Me arriesgué, no fue fácil porque tengo hijos pequeños, pero la carrera me encantó. Es totalmente disruptiva, te cambia la mentalidad, presenta herramientas aplicables a todo tipo de negocios. Al principio tenía mis dudas, pero la experiencia fue excelente. El acompañamiento humano fue fundamental para llegar a la meta".
Finalmente, Mariana Ibarra, contadora pública de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, asumió el desafío a sus 52 años: "Comprendí que debía aggiornarme porque los cambios no eran futuristas, ya estaban aquí. El cursado virtual me simplificó la vida y el acompañamiento fue extraordinario, no solo académico sino emocional. Para mí fue maravilloso tener que estar presente con la cámara prendida, con todos mis sentidos activados, atenta a cada clase".
Destacó la posibilidad que tuvieron de conocer emprendedores o gerentes de importantes empresas, quienes compartieron su historia de vida, profesional y laboral. "Eso fue maravilloso, fue un feedback inigualable", aseguró y agregó: "Esta carrera abre la mente, nos muestra transformaciones y nos conecta con experiencias reales. Con 52 años los temores están, pero la contención y el empuje hicieron que hoy pueda decir que soy Licenciada. Hay que animarse y avanzar. Anímense a crecer".
Las inscripciones a la Licenciatura en Administración de Empresas Digitales para 2026 están abiertas.
Estudiar LAED en la Católica
Las inscripciones a la Licenciatura en Administración de Empresas Digitales para 2026 están abiertas. Para más información sobre carreras y requisitos de inscripción podés comunicarte con Ingreso al mail [email protected] o por WhatsApp al 342 5371285.
Conocé toda la oferta académica, presencial y a distancia en www.ucsf.edu.ar.