Cuál es la situación de los inquilinos en la ciudad de Santa Fe

El grupo Encuentro lanza una nueva edición del Sondeo de Alquileres 2026, con el objetivo de conocer en profundidad la realidad que atraviesan los inquilinos de la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia.
Se puso en marcha el Sondeo de Alquileres 2026 para actualizar datos sobre precios y condiciones habitacionales en la capital provincial tras la desregulación del mercado. Los inquilinos pueden participar de forma anónima a través de un formulario virtual.
El grupo Encuentro lanza una nueva edición del Sondeo de Alquileres 2026, con el objetivo de conocer en profundidad la realidad que atraviesan los inquilinos de la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia.
En mayo de 2024 se presentó la última edición del Sondeo de Alquileres —la sexta desde 2019— en la que participaron 130 personas, aportando información clave sobre precios, modalidades de contratación, actualización de valores y condiciones de acceso a la vivienda.
Los resultados de ese relevamiento fueron un insumo fundamental para el informe “Acceso a la vivienda en la ciudad de Santa Fe 2010-2022”, publicado en el Anuario 2025 del Observatorio Data Encuentro. Asimismo, constituyeron un valioso aporte a la discusión pública local, especialmente en el contexto posterior a la derogación de la Ley Nacional 27.551, conocida como “ley de alquileres”, en diciembre de 2023.
A casi dos años del último estudio, y en un escenario económico y normativo dinámico, desde Encuentro consideran necesario actualizar la información disponible. Por eso, en asociación con el Centro de Estudios Sociales Santa Fe, impulsan este nuevo sondeo de opinión pública en formato virtual.
“La participación es abierta, anónima y permitirá construir un diagnóstico actualizado que contribuya al debate público y a la generación de propuestas basadas en evidencia.
Invitamos a todas las personas que actualmente alquilan en la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia a completar el sondeo y compartir su experiencia”, remarcaron desde Encuentro.
Quienes deseen completar el formulario pueden acceder a través del siguiente link: https://forms.gle/2W42vdXBE1hUV4jHA