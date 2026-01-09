Dos años de la Ley de Alquileres: cómo cambió el mercado inmobiliario en Santa Fe
Tras la desregulación, los contratos se consolidan a dos años con actualizaciones periódicas, mientras departamentos nuevos y cercanos a facultades concentran la mayor demanda. La confianza de los propietarios y las oportunidades de inversión generan expectativas positivas para 2026.
Crecimiento del mercado inmobiliario en Santa Fe y ampliación de la oferta de alquileres.
A dos años de la sanción de la Ley de Alquileres, el mercado inmobiliario en la ciudad de Santa Fe muestra señales de expansión y ajuste. Según Teresa Bottai, “el mercado se amplió porque el tema de regulación a veces hace que los propietarios se asusten y con la desregulación a la gente le dio un poco más de confianza. Volvieron a ponerse en alquiler departamentos que habían salido”.
En este marco, Bottai señaló que esta nueva dinámica permitió acomodar gradualmente los precios: “No es algo que se hace inmediatamente, pero tenemos una oferta más amplia donde el inquilino puede elegir hoy la actualización que hace, cuánto es el período del contrato, ahí se logra poder tener mejores precios”.
Expectativas de aumento de ventas y precios en 2026, con más compras e inversiones
Contratos másclarosyprevisibles
Respecto a la modalidad de los contratos actuales, Bottai explicó que la tendencia predominante son los contratos a dos años con actualizaciones periódicas: “Hoy casi todo es un contrato cada 24 meses, con actualizaciones trimestrales con IPC”, manifestó.
En cuanto al tipo de propiedades más demandadas, la profesional aseguró que los departamentos concentran gran parte del mercado, especialmente los nuevos con amenities y cercanos a facultades.
Expectativasdeinversión
Por su parte, Martín Bottai, observó un panorama alentador para la inversión: “El argentino a poder invertir en propiedades o a comprar su casa, pero todo eso lo vamos a ver cuando salga la reglamentación definitiva. Siempre son incentivos importantísimos porque los argentinos tenemos bastante inconveniente para poder ser propietarios por la falta de crédito”.
Sobre los precios y la relación con los costos de construcción, Bottai señaló: “Las propiedades en dólares en este momento están bajas… el costo de la construcción es mucho más alto que los valores de mercado de las propiedades que están en venta ya terminadas”. En cuanto al interés del público, destacó que la inversión en departamentos de menor valor es la principal vía de acceso al mercado.
Departamentos nuevos con amenities y cerca de facultades.
De cara a 2026, la proyección del mercado se mantiene optimista: “Está mejorando creemos que va a seguir así. La tendencia es que hay cada vez más ventas, los precios también están subiendo y van a continuar escalando, va a ser un muy buen año porque se van a juntar estos factores y va a haber más compras, más ventas”.