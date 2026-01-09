Expectativas

Dos años de la Ley de Alquileres: cómo cambió el mercado inmobiliario en Santa Fe

Tras la desregulación, los contratos se consolidan a dos años con actualizaciones periódicas, mientras departamentos nuevos y cercanos a facultades concentran la mayor demanda. La confianza de los propietarios y las oportunidades de inversión generan expectativas positivas para 2026.