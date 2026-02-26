Inicio de clases en Santa Fe

Los docentes deberán completar la declaración jurada para evitar descuentos el día del paro

El trámite podrá realizarse los días 2, 3 y 4 de marzo, inclusive. La decisión fue comunicada internamente por el Ministerio de Educación a los directivos de cada escuela. Les solicitan que garanticen la apertura de los establecimientos el próximo lunes.