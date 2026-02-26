Gremiales

UPCN destacó que comenzaron las titularizaciones de asistentes escolares

El gremio confirmó que el Gobierno provincial inició la firma de los expedientes para dar estabilidad laboral al sector. Jorge Olmedo, referente de UPCN, aclaró a El Litoral que la medida no implica nuevas erogaciones: "Los cargos ya están vacantes y cubiertos por reemplazantes", afirmó.