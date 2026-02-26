UPCN destacó que comenzaron las titularizaciones de asistentes escolares

En respuesta a las gestiones realizadas por UPCN Seccional Santa Fe en el ámbito paritario, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe comenzó a emitir las primeras resoluciones de titularización para asistentes escolares.
El gremio confirmó que el Gobierno provincial inició la firma de los expedientes para dar estabilidad laboral al sector. Jorge Olmedo, referente de UPCN, aclaró a El Litoral que la medida no implica nuevas erogaciones: "Los cargos ya están vacantes y cubiertos por reemplazantes", afirmó.
La medida representa el cumplimiento de un compromiso asumido para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores que ya se desempeñan en el sistema educativo santafesino.
Desde la organización gremial destacaron que este avance es fruto del "seguimiento permanente" y el diálogo colectivo. "La titularización no es solo un trámite administrativo: es un derecho conquistado que reconoce la tarea esencial que los asistentes desarrollan en toda la provincia", señalaron a través de un comunicado oficial.
Jorge Olmedo, referente y delegado de UPCN en la provincia, brindó detalles a El Litoral sobre la naturaleza de estas resoluciones, que corresponden a 1.200 agentes que ya forman parte del sistema. "Estas resoluciones son de compañeros que ya se vienen desempeñando como reemplazantes en cargos que estaban vacantes", explicó.
El dirigente detalló el proceso administrativo: "Primero hay una inscripción y un examen que conforma el orden de mérito. Cuando surge la vacante, el Ministerio ofrece el cargo; el agente acepta y lo que restaba era la resolución de titularización para tomar posesión efectiva. Mientras tanto, seguía reemplazando".
Uno de los puntos clave señalados por el referente gremial es que esta regularización no representa un aumento en el gasto público de la provincia, ya que se trata de partidas que ya se encuentran en ejecución.
"No es que de golpe van a ingresar 1.200 asistentes nuevos. Esos cargos ya se están pagando, ya sea porque el titular falleció o se jubiló y el cargo lo está cobrando un reemplazante. Lo que ocurre ahora es la transferencia de esa partida al nuevo titular. La plata ya está, no varía nada en la erogación", aclaró Olmedo.
Finalmente, el delegado celebró que se haya destrabado el circuito administrativo: "Los expedientes estaban parados, iban y venían de Función Pública al Ministerio. Ayer finalmente se decidió empezar a firmar las resoluciones de los trabajadores para normalizar su situación laboral", concluyó.