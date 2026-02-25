Nueva política salarial: el gobierno envía cartas explicativas y de agradecimiento a los empleados

En vísperas de un paro docente tanto del sector público como privado, el gobierno de Santa Fe a través del Ministerio de Educación remitió a todos los maestros de la provincia una carta explicativa de la oferta salarial formulada en el ámbito de las paritarias. Como informara El Litoral, la misiva enviada a través del correo electrónico de cada docente, lleva la firma del ministro José Goity, y se propone desgranar los detalles de la propuesta de mejora salarial atento a la información "confusa" que, según sugiere el propio texto, circuló al respecto.
Mirá tambiénLila Gianelloni y Diego Planisich presentan sus nuevos libros
A principios de semana, después de que se conociese el rechazo de Amsafe y mientras resolvía el Sadop, desde las esferas oficiales se difundieron grillas comparativas de los salarios docentes que se pagan en todo el país. Y sobre esa base, se sostenía que el de Santa Fe era uno de los más elevados. Desde los sindicatos desmintieron la información y fue como consecuencia de ello que el gobierno comenzó a hablar de "confusión", y envió las cartas individuales a cada docente.
Otras cartas
Mientras tanto, en el ámbito del Poder Ejecutivo, se resolvió enviar también misivas a todos los empleados públicos, en este caso, de agradecimiento.
Es el sector que, a través de los plenarios de ATE y UPCN y en votación dividida, aceptó la propuesta del gobierno. Lo propio sucedió con el sector de la salud, a través de AMRA. Los textos plantean un agradecimiento a los empleados por la aceptación de la oferta, y por la "vocación de diálogo". Reparan, asimismo, en la coyuntura económico-financiera compleja por la que atraviesa la provincia y agradecen "la madurez", con el compromiso de seguir trabajando por el "bienestar" de los empleados. Otra alternativa es que cada ministro enviase de puño y letra un texto similar a los agentes de sus respectivas reparticiones.
Mientras los estatales reciben los correos, un grupo continúa expresando su descontento en la previa del paro lanzado por gremios de la docencia.