#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Tras la discusión paritaria

Nueva política salarial: el gobierno envía cartas explicativas y de agradecimiento a los empleados

Con la firma del ministro de Educación, remitió misivas (vía correo electrónico) a cada docente para desgranar la oferta. Pero se enviaron otras para reconocer "la comprensión y predisposición al diálogo" de los agentes cuyos sectores aceptaron.

El Ejecutivo valora la predisposición al diálogo de los sectores que acompañaron el acuerdo. Crédito: Mauricio GarínEl Ejecutivo valora la predisposición al diálogo de los sectores que acompañaron el acuerdo. Crédito: Mauricio Garín
Seguinos en
Por: 

En vísperas de un paro docente tanto del sector público como privado, el gobierno de Santa Fe a través del Ministerio de Educación remitió a todos los maestros de la provincia una carta explicativa de la oferta salarial formulada en el ámbito de las paritarias. Como informara El Litoral, la misiva enviada a través del correo electrónico de cada docente, lleva la firma del ministro José Goity, y se propone desgranar los detalles de la propuesta de mejora salarial atento a la información "confusa" que, según sugiere el propio texto, circuló al respecto.

A principios de semana, después de que se conociese el rechazo de Amsafe y mientras resolvía el Sadop, desde las esferas oficiales se difundieron grillas comparativas de los salarios docentes que se pagan en todo el país. Y sobre esa base, se sostenía que el de Santa Fe era uno de los más elevados. Desde los sindicatos desmintieron la información y fue como consecuencia de ello que el gobierno comenzó a hablar de "confusión", y envió las cartas individuales a cada docente.

Mirá tambiénLila Gianelloni y Diego Planisich presentan sus nuevos libros

Otras cartas

Mientras tanto, en el ámbito del Poder Ejecutivo, se resolvió enviar también misivas a todos los empleados públicos, en este caso, de agradecimiento.

Es el sector que, a través de los plenarios de ATE y UPCN y en votación dividida, aceptó la propuesta del gobierno. Lo propio sucedió con el sector de la salud, a través de AMRA. Los textos plantean un agradecimiento a los empleados por la aceptación de la oferta, y por la "vocación de diálogo". Reparan, asimismo, en la coyuntura económico-financiera compleja por la que atraviesa la provincia y agradecen "la madurez", con el compromiso de seguir trabajando por el "bienestar" de los empleados. Otra alternativa es que cada ministro enviase de puño y letra un texto similar a los agentes de sus respectivas reparticiones.

Mientras los estatales reciben los correos, un grupo continúa expresando su descontento en la previa del paro lanzado por gremios de la docencia.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Ministerio de Educación
Gobierno de la Provincia
José Goity
Maximiliano Pullaro
Edición Impresa
Sadop

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro