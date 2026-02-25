Tras la discusión paritaria

Nueva política salarial: el gobierno envía cartas explicativas y de agradecimiento a los empleados

Con la firma del ministro de Educación, remitió misivas (vía correo electrónico) a cada docente para desgranar la oferta. Pero se enviaron otras para reconocer "la comprensión y predisposición al diálogo" de los agentes cuyos sectores aceptaron.