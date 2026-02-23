En Piedra Blanda

Lila Gianelloni y Diego Planisich presentan sus nuevos libros

Las obras "Llueve en el Tambopata" de Lila Gianelloni y "Las banderas que los árboles levantan" de Diego Planisich se presentan el próximo 7 de marzo a las 19 en el espacio ubicado en Ituzaingó 1720. Beatriz Vignoli y Mercedes Bisordi acompañan a los autores.