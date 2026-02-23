Lila Gianelloni y Diego Planisich presentan sus nuevos libros
Las obras "Llueve en el Tambopata" de Lila Gianelloni y "Las banderas que los árboles levantan" de Diego Planisich se presentan el próximo 7 de marzo a las 19 en el espacio ubicado en Ituzaingó 1720. Beatriz Vignoli y Mercedes Bisordi acompañan a los autores.
El evento será el próximo sábado 7 de marzo. Foto: Gentileza
La calidad de los libros que se van a presentar, la humanidad y el talento de los autores que visitarán la capital provincial, y la compañía de la maestra Beatriz Vignoli junto a Mercedes Bisordi, hacen que el evento del próximo sábado 7 de marzo sea de interés cultural para la ciudad. En el presenta artículo se realiza un mapeo de las dos obras.
Relato de una experiencia
"Llueve en el Tambopata" como libro se presenta en un formato íntimo, y artesanal. Con ediciones numeradas, como si el número fuese un boleto a un viaje sensorial, donde el lector comenzará a inundarse del mantra que la naturaleza ofrece. Lila Gianelloni es la autora.
Ella es escritora y también maestra formadora de escritores. Su prosa es sensitiva, vital, eficaz y envidiable. Cada texto de Lila fascina por su cercanía a un lector, que desde el anonimato, se construye con la solvencia de una amistad duradera.
En su reciente libro "Llueve en el Tambopata" ( ōmachi ediciones), que será presentado el próximo 7 de marzo en Santa Fe, invita a embarcarse y alejarse por un instante de la vorágine de la metrópolis.
Porque los viajes para Lila Gianelloni nacen en los libros, en las mentes y después se materializan en la realidad si es que hay una línea que demarca y dice donde termina un plano y comienza el otro. Con la obra, Lila abre su generosa embarcación.
En una entrevista que le realicé para este medio, con fecha del 1 de junio del 2025, dijo sobre los orígenes de la narrativa de la experiencia:
Gentileza
"La experiencia se nutrió de la misma experiencia de vivir en la selva que es de una intensidad inusual. La vida en las ciudades no se asemeja a la vida en las selvas. La curiosidad, el estado de sorpresa, cierto tipo de atención nos son requeridas para transitar los días en la floresta".
"La caída del sol, cuando comienza a menguar la luz natural indica el fin de las actividades cotidianas, el día literalmente termina ahí. Sobreviene entonces el tiempo de los relatos de historias, de las conversaciones, de contemplar en silencio la negrura y sus presencias y del dormir".
"Las cabañas sobre pilotes protegen del agua que en los meses lluviosos es mucha, la vegetación crece rápido y la temperatura es alta, aunque hay buena sombra. Los animales se escuchan, pero casi no se ven, rehúyen a la presencia humana, son sagaces".
"La naturaleza es generosa y no les faltará alimento mientras el humano no les corra las fronteras de sus hábitats, pero todo eso que está ahí hace miles de años se encuentra en peligro".
Lila Gianelloni nació en Rosario. Es docente y escritora. En el año 2010 recibió la primera mención del Fondo Nacional de las Artes en el género “Cuentos” por su libro inédito La madre oscuridad, y en el 2016 por Mapamundi (Paisanita, 2016).
Publicó "Lobo" (Libros Silvestres, 2020) ilustrado por Cris Rosenberg, y su libro de cuentos "Camino a Casa" (Obloshka, 2022). Recientemente, publicó "Llueve en el Tambopata", relato de una experiencia (ōmachi, 2025).
Cursó la Diplomatura en Escritura creativa en la Untref. Es creadora y productora del ciclo "Un Lugar limpio y bien iluminado". En el 2022 recibió una beca de finalización del FNA con la que terminó de escribir Claro Palafito (Editorial Biblioteca), su primer libro de poesía.
Sobre ōmachi editorial
ōmachi está ubicada en los márgenes del barrio de Pichincha de la ciudad de Rosario, Argentina. El sello independiente realiza ediciones artesanales a pequeña escala. Los ejemplares son encuadernados manualmente y van numerados. El taller cuenta con una prensa de grabado que usa fundamentalmente para imprimir tapas.
Gentileza
El catálogo editorial está conformado por escritos inéditos, rarezas y traducciones, y se orienta a temas relacionados con la experiencia, la observación y el territorio.
"Las banderas que los árboles levantan"
El libro es el quinto título de la colección de poemarios santafesinos Poéticas para un jardín, que lleva adelante la editorial 7vidas, cuya búsqueda es el desarrollo de una zona literaria y comunitaria de poesía contemporánea con epicentro en la Provincia de Santa Fe.
Los poemas reunidos en el presente libro fueron leídos en Buenos Aires con gran repercusión en el ciclo Carne Argentina, al punto de ser escuchado por la autora Selva Almada, quien se interesó y escribió el prólogo y contratapa del libro.
Escribe Selva Almada
Escuché a Diego, hace muchos años, leer una versión de estos poemas en Buenos Aires, en el ciclo Carne Argentina. Tiempo después le escribí porque quería leerlos y me los envió por correo. Ahora vuelvo a meterme en ellos así como ustedes.
En aquella versión aún no estaban los poemas de El origen y la segunda parte no se llamaba La maldición. No estaba la cicatriz, la costura por la que se filtran los versos como las gotas ambarinas del pus.
Estas dos partes zurcidas por "la pequeña voz del mundo", esa marca que une y señala, resignifica los poemas de los ahogados, como les llamamos, de entrecasa, en esos intercambios de correo.
Aquel libro en ciernes, que ya era precioso, creció en estos años como solo puede crecer la buena poesía: sin irse en vicio. Siempre me gusta muchísimo leer a Diego, su asombro por lo cotidiano, el brillo que logra sacarle a lo visto día tras día, un asombro que encandila como dos luces de frente.
Asomarse a los poemas de este libro es verse reflejados, así como los curiosos de la foto de Metinides. Hechizados como ese otro ahogado célebre de la tragedia griega, pero no por la propia imagen, sino por la honda belleza de estos versos.
Diego Planisich nació en Avellaneda, Santa Fe, en 1979. Es poeta, escritor y periodista. Publicó Arrullo (Corteza, 2014), Dos luces de frente (Palabrava, 2019) y Grayskull (Corteza, 2019). Ha participado de antologías nacionales, revistas literarias y fanzines. A mediados de 2014 formó, junto a poetas de Santa Fe y Santo Tomé, el grupo de poesía La Chochan.
Durante 2018 estuvo a cargo del Centro de Escritores de Avellaneda. Coordinó talleres de poesía en bibliotecas y espacios culturales independientes.
En 2020 fundó la editorial de poesía Hacha de Río y, junto a Luciana Paruzzo, coordinó el ciclo de poesía La Mecha. Durante 2022 y 2023 trabajó como asistente pedagógico en el Plan Nacional de Lecturas Santa Fe. Hoy sigue leyendo, escribiendo y hace radio.
7vidas ediciones
7vidas ediciones es una editorial independiente de la provincia de Santa Fe nacida en el año 2023. Su catálogo busca proyectar la ficción de un diálogo social a través de colecciones.
Actualmente, se circunscribe a dos grandes trazos: Prosas, en la que fueron publicados "La muerte de César Aira", de Francisco Bitar y "Canción de la derrota", de Beatriz Vignoli y "Poéticas para un jardín", una colección que consistirá en 7 obras poéticas de escritores de la provincia de Santa Fe.
En el marco de la misma fue publicado Un rectángulo negro por donde entra la claridad, de Candelaria Rivero en el 2024; Aruspicina, de Carolina Musa; La ilusión de nombrar, de Luciana Fernández y La voz de los cangrejos, de Rocío Muñoz Vergara.
Gentileza
La serie de lectura que propone el sello en esta primera etapa busca desarrollar una zona literaria y comunitaria de poesía contemporánea con epicentro en la Provincia de Santa Fe.
Sobre la librería Piedra Blanda
En la calle Ituzaingó 1720 del barrio Candioti, de la ciudad de Santa Fe, Piedra Blanda abre sus puertas como una nueva librería especializada en literatura contemporánea e infantil. El proyecto se desprende de la trayectoria de Del otro lado Libros y busca consolidar un espacio donde la lectura sea también encuentro.
Además del catálogo seleccionado, la librería dispone de un espacio destinado a talleres, presentaciones y actividades que promueven el intercambio entre escritores, lectores y la comunidad.