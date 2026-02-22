El regreso analógico de Luz González

Soul clásico con acento porteño y espíritu de Chicago

La cantante relanza en vinilo "Insomnia in the Loop", su disco grabado entre Buenos Aires y Estados Unidos junto a Patán Vidal. Clásicos del soul y R&B vuelven con un audio más íntimo, fiel al pulso nocturno que dio identidad al proyecto.