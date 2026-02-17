Periodismo narrativo

Una tragedia colectiva y el fin de una época: reeditan "Los suicidas del fin del mundo"

La investigación de Leila Guerriero sobre los suicidios de jóvenes en Las Heras a finales de los 90, vuelve a las librerías en una nueva edición de Anagrama. Indaga en las consecuencias sociales de la privatización petrolera y es un hito de la crónica argentina contemporánea.