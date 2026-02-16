Relecturas de una pasión

"Cumbres borrascosas": por qué el cine no deja de volver a Emily Brontë

La nueva adaptación de la novela, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, reabre las conversaciones en torno a un clásico inagotable. Un repaso por las versiones más importantes que llevaron la tragedia al cine.