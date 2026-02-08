50 años del estreno de la película

¿Por qué "Taxi Driver" sigue hablando del presente?

La soledad urbana, la alienación, la violencia y la radicalización que Martin Scorsese retrató en 1976 hoy se amplifican en las redes sociales y la cultura digital. ¿Cómo sería Travis Bickle, el personaje de Robert de Niro, en 2026?.