A propósito de "Hamnet"

Traición, culpa y capitalismo: las múltiples caras de Hamlet en el cine

Con el estreno en salas argentinas de la película de Chloé Zhao, el cine vuelve a dialogar con Hamlet. De la introspección de Laurence Olivier a la Nueva York corporativa de Michael Almereyda, la obra de Shakespeare reflejó diversas épocas.