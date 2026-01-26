Obra maestra de Carlos Saura

"Cría cuervos" cumple 50 años: cuando el cine español empezó a procesar el franquismo

Rodada en los últimos meses de la dictadura de Francisco Franco, la película protagonizada por Ana Torrent y Geraldine Chaplin se inclinó por la alegoría y utilizó la infancia para pensar un país enfrentado a una traumática transición.