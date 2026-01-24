A propósito de "Gente que conocemos en vacaciones"

¿Cómo son las comedias románticas en la era del algoritmo?

El éxito de la película reactiva un viejo género desde nuevas coordenadas. La rom-com vuelve en clave digital pero ahora tiene menos finales felices garantizados y pone más atención en la incertidumbre afectiva de la época.