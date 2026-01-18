La mística del videoclub en la era del algoritmo: diez clásicos que se pueden ver en Netflix

El catálogo de Netflix se nutre siempre con estrenos y producciones originales, pero también funciona, de vez en cuando, al modo de los viejos videoclubes de barrio. Y es posible revisitar allí grandes títulos de la historia del cine.
Entre producciones originales de alto presupuesto y a pesar del reinado de las series, hay un puñado de películas de culto de los 70, 80 y 90 que resiste el paso del tiempo.
En medio de la oferta de novedades, aparecen obras que marcaron época, definieron estilos y dejaron huella. Esta es una selección de diez películas imprescindibles, obras que resistieron el paso del tiempo y que hoy pueden revisarse.
Ante la competencia de la televisión, la estrategia que eligió Hollywood para competir fue el "gigantismo". Una de las más logradas fue esta película de aventuras sobre la tortuosa figura de T. E. Lawrence, oficial inglés que durante la Primera Guerra Mundial unió a los árabes en su lucha contra Turquía. Su escala épica es irrepetible.
La adaptación que hizo Brian De Palma de la novela de Stephen King funciona a varios niveles. Es una gran película de terror. Pero a la vez es una descripción sofisticada de la adolescencia y los efectos del bullying, un comentario ácido sobre los fanatismos religiosos y hasta una crítica a la forma de vida y a las costumbres de Estados Unidos.
La desesperante situación de un joven condenado a muchos años de prisión en Turquía por contrabando de drogas fue el punto de partida para un film icónico de finales de los 70. Alan Parker muestra de tal manera al calabozo que parece el infierno mismo. Llega a tales niveles de dramatismo, que al final la experiencia es agotadora.
Un proyecto que (cuenta la leyenda) Robert De Niro le alcanzó a Martin Scorsese. La historia del boxeador Jake La Motta sirve como excusa para abordar el lado oscuro de la condición humana. La violencia expresada en el ring se traduce en la vida doméstica y comienza la autodestrucción. Uno de los grandes films de los 80.
El joven Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan) encuentra una oreja cortada en el césped de una de las veredas de su confortable barrio de clase media acomodada. Eso lo introduce en una pesadilla propia de David Lynch, que incluye a un psicópata obsesionado con una cantante y todo un submundo de extrema rareza. Pero también lo lleva al amor cuando conoce a Sandy Willams (Laura Dern).
Aunque algo tardía, ya que para entonces ya se habían filmado "El francotirador", "Regreso sin gloria" y "Apocalypse Now", la película de Oliver Stone es un descarnado retrato de la Guerra de Vietnam. Describe como los límites entre el bien y el mal (encarnados por los personajes de Willem Dafoe y Tom Berenger) se vuelven difusos en medio de una coyuntura tan caótica.
Para muchos, Martin Scorsese logró la mejor película de mafiosos de toda la historia, con la excepción de "El padrino". La descripción de la cotidianeidad de un grupo de violentos gángsters le permite al director demostrar la complejidad de vivir al margen de toda posible regla. Todo está llevado al extremo: después de matar a sangre fría, los personajes bromean con una cafetera.
Pocas veces un personaje caló tan profundo en el imaginario colectivo como el Hannibal Lecter construido por Anthony Hopkins para esta película. Pero enfocarse allí sería eludir el arco dramático del personaje de Clarice Sterling (Jodie Foster). Arranca como principiante y al final resuelve el caso y exorciza sus traumas.
Michael Mann sentó a Al Pacino y a Robert De Niro a tomar un café y creó la secuencia más conocida de los ‘90. Como contexto, puso una trama de acción en la cual un policía persigue a un ladrón y cada vez se mimetiza más con él. Si a eso se suma el violento robo a un banco, a Natalie Portman como hijastra olvidada y a Val Kilmer como ladrón enamorado, está todo servido para el disfrute.
¿Qué puede salir mal si un hombre subestimado decide contratar a dos psicópatas para secuestrar a su propia esposa y sacarle plata a su suegro? Para muchos el mejor trabajo de los hermanos Coen, este policial integra también elementos de comedia negra. Y genera una atmósfera que con los años sería imitada y parodiada, nunca igualada.