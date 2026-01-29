Margot Robbie brilló con joya única y Jacob Elordi marcó tendencia con look total black

Margot Robbie y Jacob Elordi se consolidan como la dupla cinematográfica del momento y su aparición conjunta en la avant premiere de "Cumbres Borrascosas" no pasó desapercibida. La película, inspirada en la novela de Emily Brontë publicada en 1847, llegará a los cines en febrero y ya genera expectativa tanto por su propuesta estética como por la química entre sus protagonistas.
La presentación del filme en Los Ángeles se convirtió en una verdadera postal de glamour, con looks de gala que dialogaron con la época en la que transcurre la historia, pero reinterpretados desde una mirada contemporánea.
Para la alfombra roja, Margot Robbie volvió a confiar en su estilista de cabecera, Andrew Mukamal, responsable también de los estilismos que marcaron la gira de prensa de Barbie. En esta ocasión, el vestuario retomó elementos del personaje que interpreta y los tradujo a una clave de alta costura.
Margot Robbie asiste al estreno de la película Cumbres Borrascosas. Crédito: REUTERS.
La actriz lució un vestido de Schiaparelli perteneciente a la colección Primavera-Verano 2026. El diseño combinó un corset strapless nude con encaje floral negro y una falda degradé que va del negro al rojo. La pieza se completó con un aplique voluminoso a la altura de los muslos y una terminación acampanada con pliegues, en una clara referencia a la estética victoriana.
La joya que se robótodas las miradas
Más allá del vestido, el detalle que concentró la atención fue la joya elegida para acompañar el estilismo. Robbie llevó el histórico collar Taj Mahal, una pieza única que incluye un diamante indio del siglo XVII grabado en persa con un mensaje del emperador Shah Jahan a su esposa Mumtaz Mahal, el gran amor por quien mandó a construir el icónico mausoleo.
Margot Robbie asiste al estreno de la película Cumbres Borrascosas. Crédito: REUTERS.
El collar también está ligado a Hollywood: en 1969, Richard Burton adquirió el diamante como regalo para Elizabeth Taylor y encargó a Cartier el diseño del collar. Décadas después, la joya fue subastada en 2011 como parte de la colección personal de la actriz por más de 8 millones de dólares.
Minimalismoyguiños de época
A su lado, Jacob Elordi apostó por una elegancia sobria que equilibró el despliegue del look de su compañera. El actor eligió un ambo negro combinado con camisa al tono y un pañuelo anudado al cuello, un detalle sutil que remitió a la época de la historia sin caer en lo literal.
Los miembros del elenco asisten al estreno de la película Cumbres Borrascosa. Crédito: REUTERS.
El pantalón de tiro alto, con faja marcada en la cintura, terminó de reforzar una silueta clásica y refinada que acompañó el espíritu del evento.
Sonrientes, tomados de la mano y con una complicidad evidente —que ya había quedado registrada en su reciente producción para Vogue Australia—, Robbie y Elordi alimentaron la expectativa del público, que espera con ansias el estreno de esta nueva versión de Cumbres Borrascosas.