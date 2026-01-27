#HOY:

Victoria Beckham recibió una distinción en Francia en medio del escándalo familiar

Recibió un reconocimiento oficial por su trayectoria, acompañada por David Beckham y sus hijos, en una aparición pública marcada por la ausencia de Brooklyn y el conflicto expuesto.

Fue en París, durante una ceremonia en la que condecoraron a la cantante y símbolo de la moda.Fue en París, durante una ceremonia en la que condecoraron a la cantante y símbolo de la moda.
En medio de la fuerte polémica familiar que los tiene en el centro de la escena mediática, los Beckham reaparecieron públicamente juntos por primera vez durante una ceremonia en París. El motivo fue la condecoración otorgada a Victoria Beckham por su trayectoria y aporte a la industria de la moda y el entretenimiento.

El único ausente en la gala fue Brooklyn, el hijo mayor de David Beckham, quien en los últimos días realizó duras declaraciones públicas contra sus padres y profundizó el conflicto familiar.

Un reconocimiento en París

Victoria Beckham fue distinguida el lunes por la noche como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, una condecoración honorífica entregada por el Ministerio de Cultura de Francia. Al evento asistieron su esposo, David Beckham, y sus hijos, con excepción de Brooklyn.

La exintegrante de las Spice Girls celebró el reconocimiento acompañada por su familia, en una aparición que no pasó desapercibida debido al contexto de tensión que atraviesan puertas adentro.

Tras su éxito musical en los años 90, Victoria Beckham fundó su propia marca de moda a fines de los 2000 y logró consolidarse como una empresaria influyente dentro del sector.

El conflicto con Brooklyn

Desde hace varios días, la familia Beckham ocupa titulares luego de que Brooklyn, de 26 años, expresara públicamente fuertes críticas hacia sus padres. El joven los acusó de intentar controlar su vida y de interferir de manera negativa en su matrimonio.

Brooklyn Peltz Beckham and Nicola Peltz Beckham pose at the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", in New York City, New York, U.S., May 1, 2023. REUTERS/Andrew KellyLa ausencia del hijo mayor volvió a exponer la crisis puertas adentro.

“No quiero reconciliarme con mi familia”, afirmó en una serie de publicaciones en redes sociales. En esos mensajes, aseguró que se sintió controlado durante gran parte de su vida y que su decisión de alejarse de su entorno familiar le permitió encontrar tranquilidad.

Brooklyn, que se desempeña como modelo y fotógrafo, también habló de la ansiedad que atravesó durante su crianza y sostuvo que ese malestar desapareció luego de tomar distancia.

Acusaciones y reproches

El hijo mayor del exfutbolista fue especialmente duro con su madre. Según relató, durante la organización de su boda con Nicola, Victoria Beckham habría tenido una reacción negativa por decisiones vinculadas a la disposición de los invitados, lo que derivó en un conflicto personal.

Jul 21, 2023; Fort Lauderdale, FL, USA; Victoria Beckham arrives before the match between Inter Miami CF and Cruz Azul at DRV PNK Stadium. Mandatory Credit: Rich Storry-USA TODAY SportsLa diseñadora fue reconocida por su aporte a la moda y la cultura internacional.

Además, Brooklyn afirmó que otros integrantes de su familia intentaron interferir en su casamiento y sostuvo que incluso recibió ataques de sus hermanos Romeo, Harper y Cruz a través de redes sociales.

En uno de sus mensajes más contundentes, el joven apuntó contra la exposición pública del clan. “Mi familia prioriza la promoción y los patrocinios. La ‘Marca Beckham’ está por encima de todo”, expresó, al cuestionar el rol de las redes sociales dentro de los vínculos familiares.

