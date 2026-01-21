Revelan detalles del polémico baile entre Victoria y Brooklyn Beckham en la boda con Nicola Peltz
La fiesta de casamiento se vio empañada por un episodio que reavivó viejas tensiones, convirtiendo un momento de alegría en una polémica mediática que cada vez tiene más capítulos.
Brooklyn Beckham afirmó que su madre “secuestró” el momento planeado para bailar con su esposa y comenzó a bailar con él de manera que él consideró “muy inapropiada” y humillante frente a los invitados.
Unescándalo familiar sacude al clan Beckham tras la difusión de nuevos detalles sobre un controvertido momento durante la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en 2022, en el que la madre del novio, Victoria Beckham, habría protagonizado un baile considerado “inapropiado” que dejó malestar entre los presentes y reavivó tensiones familiares.
Un episodio que marcó una boda multitudinaria
La boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, celebrada en abril de 2022 en la residencia familiar de la actriz en Palm Beach, Estados Unidos, fue uno de los eventos de sociedad más comentados del año. Con cerca de 500 invitados y figuras de alto perfil presentes, la recepción debería haber sido una celebración inolvidable. Sin embargo, un episodio durante el baile nupcial —planeado como un momento romántico entre los recién casados— ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática.
Según revelaciones recientes, Victoria Beckham fue invitada al escenario por el cantante Marc Anthony, quien animaba la fiesta, justo antes del esperado primer baile de la pareja —un gesto que, según el testimonio de Brooklyn, marcó el inicio de la polémica.
La acusación: baile incómodo e inapropiado
En su declaración pública, Brooklyn Beckham afirmó que su madre “secuestró” el momento planeado para bailar con su esposa y comenzó a bailar con él de manera que él consideró “muy inapropiada” y humillante frente a los invitados, incluso describiendo que Victoria se acercó de forma íntima en la pista, lo que generó incomodidad entre los asistentes.
Este distanciamiento familiar ha escalado hasta el punto en que Brooklyn ha expresado públicamente que no desea una reconciliación con sus padres.
El propio Brooklyn ha contado que este episodio fue uno de los que lo llevó a sentir que su boda no se desarrolló como lo había imaginado y que incluso provocó una reacción emocional en Nicola Peltz. Según esas versiones, la novia llegó a estar visiblemente afectada por la situación.
¿Existe un video del momento?
Tras la difusión de las acusaciones, se ha generado una gran expectación sobre la existencia de un video que muestre ese baile. De acuerdo con fuentes cercanas, sí existe material audiovisual capturado durante la boda, pero solo está en posesión de Brooklyn y Nicola, quienes han decidido mantenerlo privado y no publicarlo.
Según esos informes, el evento fue extremadamente íntimo y con estrictas reglas de privacidad, incluyendo prohibición de teléfonos y acuerdos de confidencialidad para los invitados, lo que limita las filtraciones de ese episodio.
Este control sobre el material ha alimentado aún más la especulación en redes y medios sobre lo que realmente ocurrió en la pista de baile ese día.
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz realizaron su boda en abril del 2022. REUTERS/Aude Guerrucci
Un conflicto que supera la ceremonia
El baile polémico no es el único punto de fricción: Brooklyn Beckham publicó un largo comunicado en redes sociales en enero de 2026 en el que acusa a sus padres, David y Victoria Beckham, de intentar sabotear su relación e influir negativamente en su vida desde antes de la boda. Entre sus reclamos, también mencionó desacuerdos sobre el diseño del vestido de novia y presiones familiares que, según él, afectaron la relación con Nicola.
Este distanciamiento familiar ha escalado hasta el punto en que Brooklyn ha expresado públicamente que no desea una reconciliación con sus padres, señalando que ha encontrado mayor bienestar emocional tras tomar distancia.
Lo que debía ser uno de los momentos más memorables de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz ha terminado convertido en un símbolo del profundo distanciamiento familiar que atraviesan. Y aunque las imágenes reales del incidente permanecen bajo llave, las palabras de Brooklyn han llevado el debate más allá de la pista de baile, hacia cuestiones más amplias sobre límites, relaciones familiares y privacidad en la era de las redes sociales.