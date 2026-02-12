Aniversario

Sal Mineo: el "rebelde" que Hollywood dejó olvidado y el crimen fortuito que lo hizo mito

A 50 años de su trágica muerte, recordamos la historia del actor que rompió moldes junto a James Dean, aunque no se lo recuerda tanto. Fue muy conocido en los 50 y 60 y terminó asesinado en un callejón de Los Ángeles.