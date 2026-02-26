Informe

A dos años del Plan Nacional de Alfabetización, ¿Cuáles son los avances en las provincias?

A nivel nacional, en 2025 se incrementó la inversión destinada a alfabetización del 2,4 al 6,4% del presupuesto educativo. No obstante, aún hay desafíos a afrontar por las jurisdicciones en cuanto a acompañamiento a escuelas, evaluación y medición de resultados.