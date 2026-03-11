Cómo el sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda de ladrones en Rosario
El sistema de videovigilancia Lince permitió a la PDI reconstruir el recorrido de una banda tras un asalto a un comercio en Rosario. El cruce de cámaras públicas y privadas derivó en allanamientos y la detención de un sospechoso.
El sistema Lince fue utilizado por la PDI para analizar registros de videovigilancia en una causa por robos en Rosario.
El sistema de videovigilancia Lince, incorporado por el Gobierno de Santa Fe, fue utilizado como herramienta central en una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) que derivó en la detención de un hombre señalado como presunto integrante de una banda dedicada a robos calificados en Rosario.
La causa se inició por un asalto ocurrido el 27 de enero en un comercio de San Juan al 5200. Según la investigación, un grupo de delincuentes armados redujo a personas presentes y se llevó dinero y pertenencias, lo que activó el relevamiento de registros fílmicos en la zona.
Reconstrucción del recorrido y cruce de cámaras
A partir del hecho, los investigadores avanzaron con un relevamiento de cámaras de seguridad y aplicaron las herramientas del sistema Lince, que incorpora inteligencia artificial para el análisis de imágenes provenientes de la red de videovigilancia.
El procesamiento del material permitió identificar un vehículo presuntamente asociado al robo y reconstruir su recorrido por distintos sectores de Rosario mediante el cruce de registros captados por múltiples puntos de monitoreo.
De acuerdo con lo informado, el uso de inteligencia artificial agilizó el análisis de grandes volúmenes de video y permitió ordenar una secuencia de movimientos previos y posteriores al asalto, información que se incorporó al expediente judicial.
La investigación sumó luego el aporte de cámaras privadas incorporadas a la causa, lo que amplió la trazabilidad del vehículo en otros puntos de la ciudad y agregó elementos probatorios para orientar las tareas de campo.
El sistema Lince fue utilizado por la PDI para analizar registros de videovigilancia en una causa por robos en Rosario.
Allanamientos, detención y elementos secuestrados
En el marco de la continuidad de las medidas, se realizaron allanamientos en la zona oeste de Rosario. Allí fue detenido Matías Miguel R., de 40 años, indicado como presunto integrante de la banda vinculada a una serie de robos calificados.
Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la investigación. El material será sometido a peritajes en el marco de la causa.
Según el detalle oficial, la combinación entre el análisis tecnológico y el trabajo operativo permitió vincular líneas investigativas con otros hechos de características similares ocurridos en la ciudad.
El sistema Lince fue utilizado por la PDI para analizar registros de videovigilancia en una causa por robos en Rosario.
Qué es el sistema Lince y cómo se usa
El sistema Lince es una plataforma tecnológica del Gobierno de Santa Fe para el análisis de videovigilancia mediante herramientas de inteligencia artificial. Permite procesar grandes volúmenes de imágenes en menor tiempo e identificar vehículos o patrones de movimiento.
La plataforma integra información proveniente de distintos puntos de monitoreo y facilita la reconstrucción de trayectorias a partir del cruce de cámaras, con el objetivo de aportar datos relevantes para investigaciones judiciales.
El sistema Lince fue utilizado por la PDI para analizar registros de videovigilancia en una causa por robos en Rosario.
Sobre su utilización, el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, señaló: “Cada vez que se activa el Lince, el reloj de la impunidad empieza a marcar cero. Ya no se trata de esperar que un patrullero pase por una esquina: aunque los delincuentes escapen del lugar del robo, sus movimientos quedan registrados”.
El funcionario agregó que “este sistema permite seguir los pasos de quienes cometen delitos y aportar evidencia para que la investigación avance y la Justicia pueda actuar”.