Tecnología y seguridad

Cómo el sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda de ladrones en Rosario

El sistema de videovigilancia Lince permitió a la PDI reconstruir el recorrido de una banda tras un asalto a un comercio en Rosario. El cruce de cámaras públicas y privadas derivó en allanamientos y la detención de un sospechoso.